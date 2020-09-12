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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова"
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт. Трансляция церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".

В активе Кончаловского есть два "Серебряных льва" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также гран-при за "Дом дураков" (2002).

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.

Теги
ИталияРоссияКончаловский, Андрей Сергеевич
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