В Италии подвели итоги 77-го Венецианского кинофестиваля

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Фильм "Земля кочевников" (Nomadland) работающей в США китаянки Хлои Чжао получил главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Об этом объявило в субботу международное жюри киносмотра во главе с актрисой Кейт Бланшетт. Трансляция торжественной церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.

"Земля кочевников" - это документально-постановочная картина о "новых кочевниках" в США, людях, живущих на дорогах. Лента с самого начала считалась фаворитом конкурса, в котором участвовали 18 фильмов. Ни режиссер, ни исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд не приехали в Венецию. Они в последний день показов, когда состоялась премьера ленты, провели пресс-конференцию по видеомосту. На церемонии награждения они вышли в эфир по видеомосту из фургона, в котором колесит по Америке героиня Макдорманд.

Фильм японца Киеси Курасавы "Жена шпиона" (Wife of a Spy) удостоился "Серебряного льва Святого Марка" за лучшую режиссуру.

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.