Глава "Роскино" поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Награждение Андрея Кончаловского специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля за драму "Дорогие товарищи!" является знаменательным, мастерство режиссера признано как в России, так и во всем мире. Об этом заявила ТАСС гендиректор компании "Роскино" Евгения Маркова.

"В России традиционно сильное авторское кино. Мы невероятно рады, что в этом году в Венеции был отмечен признанный - не только в России, но и в мире - мастер, Андрей Кончаловский. Поздравляем всю команду, работавшую над картиной, со специальным призом жюри Венецианского фестиваля", - сказала Маркова.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Сюжет черно-белой картины разворачивается вокруг засекреченного в советские времена расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Накануне главный приз в параллельной программе авторского кино "Венецианские дни" (Giornate degli autori) получил режиссер-дебютант Филипп Юрьев. Маркова отметила, что награждение также является знаменательным. "За последние годы количество наших наград на главных международных кинофестивалях выросло в несколько раз. Уверена, что этот тренд сохранится", - добавила Маркова.

Кончаловский неоднократно становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также гран-при за "Дом дураков" (2002).