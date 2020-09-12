Чулпан Хаматова представила на "Кинотавре" фильм про доктора Лизу

Картина участвует в основном конкурсе киносмотра. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова сказала со сцены Зимнего театра, что благодарит всех создателей фильма. "Хочу сказать спасибо всей команде, это было чудесное время", - отметила актриса.

Она попросила публику задержаться в зале после фильма, чтобы посмотреть клип, который снял ее фонд "Подари жизнь". "Прошу вас остаться на четыре минуты после фильма - мы в фонде "Подари жизнь" сняли клип на песню Земфиры, мне было бы важно увидеть вашу реакцию на этот клип", - пояснила Хаматова.

"Огромное счастье для нас показывать фильм на большом экране, - сказала Оксана Карас. - Для нас большая честь показывать в этом намоленном месте свою картину". По замыслу создателей, их картина - о добре, "поскольку Елизавета Глинка была удивительно добрым и сильным человеком". На премьеру вместе со съемочной группой в Сочи приехал муж Елизаветы - Глеб Глинка.

Фильм "Доктор Лиза" "Киностудии КИТ" расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля. В картине снимались Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра. В широкий прокат картина выйдет 22 октября.

С начала конфликта на востоке Украины Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, а также возила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок - при крушении самолета Минобороны РФ 25 декабря 2016 года - она погибла.