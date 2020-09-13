В Москве пройдет "День Чехова" к 160-летию со дня рождения писателя

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Театральный музей им. А. А. Бахрушина совместно с фестивалем Биеннале театрального искусства представят в воскресенье праздничную программу "День Чехова" к 160-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор музея Дмитрий Родионов.

"В 2020 году мы отмечаем 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. В честь этого знаменательного события совместно с Биеннале театрального искусства Театральный музей им. Бахрушина проводит "День Чехова". Он пройдет на нашей территории и в главном здании нашего музея. В программу вошло очень много мероприятий, посвященных Чехову", - рассказал собеседник агентства.

Днем гостей усадьбы ждет обширная программа для детей и взрослых, а вечером театрально-концертная программа под открытым небом представит перформансы, выступления различных творческих коллективов, музыкальные номера. Зрители смогут встретиться с участниками постановок чеховских пьес, в частности, с режиссером Николаем Скориком. Также выпускники Театрального института им. Щукина покажут фрагмент спектакля "Идеалисты и циники" по рассказам Чехова в постановке Аси Князевой.

Также в музее можно будет увидеть выставку "Власть сада" о судьбе чеховских постановок в российском театре, она продлится по 25 октября 2020 года. "Это в основном рассказ об актерских свершениях в чеховских пьесах, такой выставки мы ранее не делали, это первая попытка рассказать, как эволюционировали актеры в главных чеховских пьесах во времени и пространстве. Куратором выступила Елена Стрельцова, известный чеховед. Мне кажется, выставка получилась неординарной, занимательной и интересной для самой широкой аудитории", - отметил Родионов.

В "День Чехова" также состоится церемония открытия III Ярмарки театральной книги "Театральный роман-2020".

Среди других мероприятий музея - открытие в Бахрушинской усадьбе выставки иллюстраций народного художника РФ Сергея Бархина к пьесе "Гамлет" Уильяма Шекспира. На территории сада музея пройдут презентации новинок литературы о театре, в которых примут участие заслуженный деятель искусств России Аркадий Кац, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский и другие.