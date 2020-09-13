Обрядовый праздник "Алхалалалай" на Камчатке впервые проходит в онлайн формате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Ительменский обрядовый праздник "Алхалалалай" на Камчатке из-за угрозы распространения коронавируса впервые проходит без гостей, в онлайн формате. Об этом сообщили ТАСС краевом Министерстве культуры.

"Алхалалалай" - яркий и зрелищный традиционный национальный праздник края. Неизменно каждый год он собирает свыше 10 тыс. участников и зрителей со всей России. К сожалению, в этом году он впервые пройдет в онлайн формате, без привычных массовых гуляний. На празднике пройдут онлайн мастер-классы по обработке рыбьей кожи, плетению изделий из растительности, изготовлению ительменских блюд, все это зрители могут увидеть в соцсетях Камчатского центра народного творчества", - сказали в краевом Минкульте.

Все обряды национального праздника, несмотря на необычный формат его проведения, также будут соблюдены.

Праздником "Алхалалалай" ительмены - представители коренных малочисленных народов севера Камчатки, традиционно отмечают окончание лета и благодарят природу за дарованный урожай.