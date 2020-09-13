Режиссер "Доктора Лизы" рассказала, что фильм на 80% основан на реальных событиях

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза", премьера которого прошла на 31-м фестивале "Кинотавр" в Сочи, на 80% основан на реальных событиях. Об этом режиссер рассказала в воскресенье на пресс-конференции в рамках фестиваля.

Картина участвует в основном конкурсе киносмотра, в прокат она выйдет 22 октября. Фильм рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля, погибшей в авиакатастрофе. "80% фильма основано на реальных событиях, спасибо большое мужу Елизаветы Глебу Глинке, который очень помогал, консультировал, - отметила Оксана Карас. - Было огромным счастьем общаться с этим человеком. Он умный, он остроумный, очень искренний, хотя у него серьезная профессия - он адвокат".

Глеб Глинка также приехал на "Кинотавр". "Она [Елизавета Глинка] была по характеру хулиганка, у нее часто спрашивали: "А зачем вы, успешная женщина, занимаетесь такой помощью?" Но она просто была такой, для нее не было чужого горя", - сказал Глинка.

По словам режиссера, на главную роль не было кастинга, сразу было решено, что ее сыграет Чулпан Хаматова, которая также занимается благотворительностью. "Объем личности Глинки совпадает с личностью Хаматовой, Чулпан знает, про что она играет, - добавила Карас. - Она уже проживала то, что чувствовала Елизавета Глинка. У Чулпан тоже есть чувство юмора и самоирония". В картине также снимались Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.

Карас считает, что сейчас существует "дефицит любви, эмпатии". Также она отметила, что в картине рассказано про конкретную проблему, связанную с обезболиванием больных детей. "События фильма происходили в 2012 году, но, к сожалению, пока особо с этим ничего не меняется", - добавила режиссер.

Как считает Хаматова, сейчас в обществе "есть потребность в разговоре о простых вещах. Она убеждена, что "зрителям хочется теплого разговора, понимания, что, если делать хорошие поступки, все будет хорошо". Она также обратила внимание на проблемы с детским обезболиванием. "Движение есть в этом вопросе, но оно медленное", - отметила актриса.