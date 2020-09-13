Глеб Глинка назвал фильм про доктора Лизу настоящим мемориальным кино

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Глеб Глинка - вдовец Елизаветы Глинки, врача и общественного деятеля, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году, оценил художественный фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза". Своим мнением он поделился в воскресенье на пресс-конференции в рамках 31-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Картина участвует в основном конкурсе киносмотра, в прокат она выйдет 22 октября. "Впечатлений очень много, - признался Глеб Глинка. - С одной стороны, это художественный фильм для широкой публики, динамичный, яркий. С другой стороны, за этим фильмом стоит много людей, с которыми Елизавета много общалась". Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова, которая тоже занимается благотворительностью, была очень хорошо знакома с Глинкой.

"Здесь много личного, это отражается в фильме, много точных деталей. Это настоящее мемориальное кино, посвященное Елизавете", - поделился Глинка. При этом он не смог оценить актера, который сыграл его в кино. "Какие-то вещи мне трудно оценивать, я очень близок к этому", - признался вдовец Елизаветы Глинки.

Он добавил, что очень благодарен за то, "что этот фильм сделали". "И когда в конце фильма Елизавета говорит: "Глебушка, я хочу к тебе в карман", это меня просто разбило", - сквозь слезы поделился он.

В картине также снимались Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.