Чулпан Хаматова надеется на релиз фильма "Доктор Лиза" на онлайн-платформе

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в фильме "Доктор Лиза", надеется, что картина будет выпущена на одной из онлайн-платформ, чтобы фильм смогли увидеть большее число зрителей. Об этом она сообщила в интервью ТАСС в воскресенье.

"Да, я очень боюсь, - сказала она, отвечая на вопрос о вероятности меньшего количества зрителей на показах в связи с опасностью распространения коронавируса. - Но, может быть, потом его выложат на какой-нибудь платформе и люди его посмотрят онлайн. Просто я настойчиво уговаривала продюсеров, когда случилась пандемия, выпускать фильм на какой-нибудь платформе, которых уже миллион".

Актриса пояснила, что фильм был создан для кинотеатрального показа. "Там столько было вложено в картинку, столько было вложено в большой экран, что просто ни у кого рука не поднялась сделать так. Пройдет в кинотеатрах - может быть, его выложат на платформу", - отметила Хаматова.

Планируется, что фильм выйдет в прокат 22 октября. Фильм "Доктор Лиза" Оксаны Карас повествует о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Российская премьера состоялась накануне на "Кинотавре" в Сочи. Картина также вошла в основной конкурс фестиваля.