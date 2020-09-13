{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чулпан Хаматова надеется на релиз фильма "Доктор Лиза" на онлайн-платформе

Актриса при этом подчеркнула, что картину создавали для кинотеатрального показа

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в фильме "Доктор Лиза", надеется, что картина будет выпущена на одной из онлайн-платформ, чтобы фильм смогли увидеть большее число зрителей. Об этом она сообщила в интервью ТАСС в воскресенье.

На эту тему
Чулпан Хаматова: никто фильм про Лизу Глинку на Западе не поймёт

"Да, я очень боюсь, - сказала она, отвечая на вопрос о вероятности меньшего количества зрителей на показах в связи с опасностью распространения коронавируса. - Но, может быть, потом его выложат на какой-нибудь платформе и люди его посмотрят онлайн. Просто я настойчиво уговаривала продюсеров, когда случилась пандемия, выпускать фильм на какой-нибудь платформе, которых уже миллион".

Актриса пояснила, что фильм был создан для кинотеатрального показа. "Там столько было вложено в картинку, столько было вложено в большой экран, что просто ни у кого рука не поднялась сделать так. Пройдет в кинотеатрах - может быть, его выложат на платформу", - отметила Хаматова.

Планируется, что фильм выйдет в прокат 22 октября. Фильм "Доктор Лиза" Оксаны Карас повествует о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Российская премьера состоялась накануне на "Кинотавре" в Сочи. Картина также вошла в основной конкурс фестиваля.

Теги
РоссияХаматова, Чулпан Наилевна
Любимова: успех фильма Кончаловского подтверждает профессионализм российских киноделов
Глава Минкультуры отметила, что приятен тот факт, что этот проект реализован при поддержке ведомства
Читать полностью