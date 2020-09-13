Чулпан Хаматова заявила, что не уйдет вслед за Гармашом из "Современника"

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Народная артистка России Чулпан Хаматова считает, что в Московском театре "Современник" сохраняется прекрасная рабочая атмосфера. Она не согласна с мнением, которое высказал актер Сергей Гармаш, и не планирует вслед за ним покидать театр.

По информации источника ТАСС в театре "Современник", Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра с заявлением о своем уходе. Он зачитал письмо, в тексте которого негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве. Также Гармаш указывал на притеснение работников театра.

"Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор - остаться в театре. Атмосфера там прекрасная, рабочая", - сказала артистка в интервью ТАСС.

Говоря о комментариях, которые Хаматова и другие артисты театра ранее давали относительно ситуации, актриса отметила, что все они были о том, что уход Гармаша является его личным выбором. "Я недавно играла "Враги. История любви" два вечера подряд. Нормально все работают. И считаю, что назначение Виктора Рыжакова художественным руководителем театра - это прекрасное продолжение традиций "Современника" и той же школы. И я думаю, что Галина Борисовна Волчек довольна. Смотрит на нас, и она довольна", - отметила она.

Хаматова добавила, что память о Волчек, занимавшей пост художественного руководителя театра, сохраняется. "Самая главная память, которая сейчас есть, - это продолжать работать и делать театр успешным. Чтобы в него ходили зрители, чтобы зрители там смеялись, плакали, задумывались, жили, сопереживали душой и головой. Вот это главное, что возможно делать в память о такой женщине, как Галина Борисовна", - заключила Хаматова.

Она также рассказала, что пока у нее нет новых проектов в "Современнике". "Но надеюсь, что будут позднее. Сейчас должна прочитать одну пьесу, пока не успеваю. Если она мне понравится, то, может быть, мы в декабре-январе начнем репетировать", - уточнила актриса.