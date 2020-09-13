Более 1 млн человек посетили российские кинотеатры за уикенд впервые с марта 2020 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд с 10 по 13 сентября, превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года, когда в связи с эпидситуацией кинозалы были закрыты. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным системы, наибольшей популярностью у кинозрителей пользуются фильмы Кристофера Нолана "Довод" и Ники Каро "Мулан", которые посетили более 370 и 390 тысяч человек соответственно. Первое место по сборам занял фильм "Довод", который собрал за уикенд более 122 млн рублей.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой из-за ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, в местах проката нужно установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее метра. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.

13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала новый приказ, в соответствии с которым кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений региональных властей. В Москве кинотеатры возобновили работу 1 августа.