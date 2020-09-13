МТС Медиа займется прямыми инвестициями в российское кино

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания МТС Медиа планирует реализовать системную программу прямых инвестиций в российский кинематограф. Об этом сообщил в воскресенье продюсер, генеральный директор компании Игорь Мишин во время дискуссии, организованной на 31-м фестивале "Кинотавр" в Сочи.

"Этой стратегией все платформы так или иначе занимаются, но мы хотим придать этому системный, структурированный, упорядоченный смысл. Мы объявляем о том, что МТС Медиа будут реализовывать программу прямых инвестиций в российское кино", - сказал он.

Он подчеркнул, что компания станет четвертой институцией, реализующей подобную инициативу в России. В числе таких учреждений - Министерство культуры РФ, Фонд кино и фонд Романа Абрамовича "Кинопрайм". "Фактически мы становимся четвертой площадкой страны, которая системно будет инвестировать в российское кино", - отметил он.

Глава МТС Медиа обратил внимание, что программа рассчитана не на несколько лет и будет гибкой. "Мы заложим эту программу где-то 1 ноября. Она будет официально выпущена, можно будет ознакомиться с условиями и правилами", - описал он. По его словам, проект будет реализоваться в 2021 году и затем в результате полученного на его протяжении опыта будут приниматься решения о трансформации программы.

Мишин добавил, что в первую очередь, будут рассматриваться работы, где продюсеры сумели не просто организовать написание сценария, а сумели защитить его или получить некоторый бюджет. "В некотором смысле наша работа по принципам будет похожа на то, что делает "Кинопрайм". В то же время она в значительной мере будет отличаться, потому что мы это будем делать не для кого-то, а для нашей аудитории, чьи интересы с помощью Big Data мы будем понимать", - рассказал он.

Бюджет и экспертный совет

Директор компании поделился, что сумма, которую МТС Медиа выделит на поддержку фильмов, станет реакцией на полученные предложения от представителей индустрии. "Мы не идем от того, что у нас есть какой-то ограниченный бюджет, в рамках которого мы должны принять решение, - уточнил он. - Может мы примем два таких решения, а может - 12. Я думаю, 8-10 проектов будут поддержаны. Это несколько сотен миллионов рублей".

Еще одной особенностью программы Мишин назвал отсутствие постоянного экспертного совета. "Мы хотим, чтобы эта процедура тоже была достаточно гибкой <...> Для финальных решений по тем или иным форматам, жанрам или проектам будем гибко привлекать профильных экспертов, которые достигли успехов именно в том жанре, который мы рассматриваем", - сказал глава МТС Медиа.