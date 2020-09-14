Фильм "Довод" вновь возглавил российский прокат

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фильм "Довод" (Tenet) вновь возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие четыре дня 158,8 млн рублей. Общие сборы картины составили 432 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 сентября.

Научно-фантастический боевик режиссера и сценариста Кристофера Нолана вышел в российский прокат 3 сентября. По сюжету после теракта, произошедшего в киевском оперном театре, агент ЦРУ решает объединиться с британской разведкой, чтобы оказать противостояние русскому олигарху, разбогатевшему на торговле оружием. Чтобы достичь своей цели, агенты прибегают к использованию инверсии времени, заставляющей идти вспять уже произошедшие события. Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн, Кеннет Брана и другие актеры.

Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Мулан" (Mulan) режиссера Ники Каро, который вышел в российский прокат 10 сентября и собрал за дебютный уикенд 136 млн рублей. Сюжет фильма повествует о Мулан, старшей дочери почетного воина, которая занимает место своего больного отца в имперской армии Китая для защиты страны от северных захватчиков. Главные роли исполнили Лю Ифэй, Джет Ли, Донни Йен, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Уткарш Амбудкар, Розалинд Чао и другие.

Третье место по кассовым сборам досталось южнокорейскому музыкальному документальному фильму "BTS: Разбей тишину: фильм" (Break the Silence: The Movie), который собрал за минувшие выходные 23 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 10 сентября. Фильм посвящен южнокорейской музыкальной поп-группе BTS и их мировому турне. Творчество BTS было включено американским журналом Rolling Stone в составленный им список 50 самых важных явлений в мире музыки за последнее десятилетие.