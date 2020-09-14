В Москве откроют памятник Евгению Вахтангову

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова торжественно откроет в понедельник памятник своему основателю - режиссеру, актеру, педагогу Евгению Богратионовичу Вахтангову (1883 -1922), который установлен на улице Арбат в Москве перед фасадом исторического здания театра. Об этом сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Сегодня, в канун открытия сотого сезона нашего театра, который стартует во вторник, 15 сентября, мы откроем памятник, посвященный 100-летию Вахтанговского театра и его отцу-основателю Евгению Богратионовичу Вахтангову, фигура которого расположена в центре скульптурной композиции, установленной на улице Арбат перед фасадом исторического здания театра", - сказал Крок.

По его словам, ожидается, что в торжественной церемонии примут участие первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как отметил собеседник агентства, установка памятника произведена в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" (дата приходится на 13 ноября 2021 года) и в соответствии с распоряжением мэра Москвы "О скульптурной композиции, посвященной 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова".

"Памятник выполнен из бронзы. Над созданием монументальной композиции работали скульптор, народный художник России Александр Рукавишников, главный художник Вахтанговского театра, заслуженный художник России Максим Обрезков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский", - перечислил Крок.

Он сообщил, что "памятник Театр Вахтангова сделал исключительно на собственные средства". "Около 25 млн рублей ушло на все работы - от старта до установки монумента. Вес композиции составил около 2,5 тонн", - уточнил директор Вахтанговского театра. Он также отметил, что в России это будет уже третий по счету памятник выдающемуся театральному деятелю Евгению Вахтангову.

Третий памятник Вахтангову

Крок напомнил, что первый в России памятник Евгению Богратионовичу Вахтангову был открыт на родине режиссера во Владикавказе 8 июня 2013 года. Он установлен недалеко от дома, где Вахтангов родился и провел юные годы.

"Второй памятник расположен в Москве в скверике Театрального института им. Б. В. Щукина. Его открытие приурочили к 100-летию Института (23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами, этот день считается днем рождения вуза), - продолжил Крок.

По его выражению, "этот памятник стал талисманом щукинцев". "Весной в руке у бронзового Вахтангова неизменно оказывается ветка сирени - его любимого цветка. Но для москвичей и гостей столицы памятник, стоящий в окруженном со всех сторон зеленью дворе вуза, почти не виден", - пояснил Крок. - Поэтому было принято решение к 100-летию Театра Вахтангова установить памятник его основателю на Арбате".

"Теперь такой памятник создан, - констатировал Крок. - Уверен, что он станет местом притяжения для всех людей, проходящих по Арбату. Как Островский сидит перед Малым театром, так и Вахтангов будет сидеть перед Вахтанговским театром. А за его спиной будет стоять его духовное наследие - всемирно известный театр, которому он подарил жизнь".