Издатель Борис Пиотровский назначен первым зампредседателя комитета по культуре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Основатель петербургского издательства "Арка", а также один из авторов проекта "Эрмитаж VR" Борис Пиотровский назначен первым заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации губернатора города.

"По решению губернатора Александра Беглова, на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга первым заместителем председателя комитета по культуре назначен Борис Михайлович Пиотровский. Приказ о назначении подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в соответствии с приказом Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.

Издательство "Арка", основанное в 2006 году, ориентировано на создание книг разных жанров по искусству и культурологии для детей и взрослых, любителей и знатоков.

В рамках проекта "Эрмитаж VR" в 2017 году был создан фильм "Погружение в историю", посредством технологии виртуальной реальности рассказывающий об истории Эрмитажа и его коллекции. В роли экскурсовода-мистика с даром перемещения во времени и пространстве выступил Константин Хабенский.