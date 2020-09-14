Автор комиксов про Дэдпула и Декстера примет участие в Comic Con Russia Online

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Хорватский художник Далибор Талайич, известный серией комиксов по сериалу "Декстер" и комиксами про Дэдпула, станет гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia Online, который пройдет в начале октября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мероприятия.

"Comic Con Russia Online и издательство Bubble представляют первого комиксного гостя фестиваля - Далибора Талайича. Хорватский художник расскажет на онлайн-конвенте о своем новом проекте про российского супергероя Майора Грома и ответит на вопросы фанатов", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что Талайич уже бывал на российском Comic Con, в 2018 году он приезжал на мероприятие в Санкт-Петербурге. Художник известен по работе над культовой серией "Дэдпул уничтожает вселенную Marvel", главного бестселлера среди изданий MARVEL в России, а также комиксами "Старик Логан", "Женщина-Халк", "Люди Икс: Магнето", оригинальной серией комиксов по сериалу "Декстер" и другими работами.

Ранее сообщалось, что гостем Comic Con Russia Online станет актер Дэйв Франко, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Нерв". Он представит свой первый режиссерский проект - мистический хоррор "Кто не спрятался" с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях. Также он покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

Comic Con Russia и "ИгроМир" из-за ситуации, связанной с коронавирусом, пройдут в формате двухдневного онлайн-фестиваля 3-4 октября и будут транслироваться во "ВКонтакте". В традиционном формате объединенное мероприятие состоится в 2021 году.

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга. "ИгроМир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ. В разные годы гостями объединенного мероприятия становились режиссер М. Найт Шьямалан, актеры Рутгер Хауэр, Миша Коллинз, Дэнни Трехо, Мадс Миккельсен, Эндрю Скотт, геймдизайнер Хидео Кодзима и многие другие.