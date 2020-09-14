Фильмы из программы "Кинотавра" покажут в московском Garage Screen с 21 по 24 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фильмы из программы 31-го российского фестиваля "Кинотавр", в том числе анимационную картину "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, покажут в летнем кинотеатре Garage Screen с 21 по 24 сентября, сообщает пресс-служба кинотеатра.

"Сразу после завершения 31-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в летнем кинотеатре Музея "Гараж" состоятся московские премьеры трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов полнометражного конкурса фестиваля. Названия фильмов будут объявлены 18 сентября - сразу после окончания "Кинотавра", - рассказали в пресс-службе.

Московская премьера анимационной картины Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" состоится на одном из первых показов. На "Кинотавре" режиссер уже получил почетный приз "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Ранее ленту представили на международном фестивале в Роттердаме, а на анимационном смотре в Анси отметили призом жюри "За лучший полнометражный фильм". Показы всех фильмов в летнем кинотеатре будут сопровождаться обсуждением с их авторами.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, проходит в традиционном формате с 11 по 18 сентября. Показы и мероприятия проводятся при соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора.