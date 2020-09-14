Памятник Евгению Вахтангову открыли на Арбате в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Памятник режиссеру, актеру, педагогу Евгению Вахтангову (1883 -1922) открыли в понедельник перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на улице Арбат в Москве. Памятник открыли публике под аккомпанемент оркестра народные артисты СССР Василий Лановой и Юлия Борисова, передает корреспондент ТАСС.

"Очень символично, что сейчас мы открываем памятник человеку, который жил недолго и трудно, но умел страстно любить жизнь, создавать праздник, несмотря на лишения и болезни. Самый легендарный спектакль Вахтангова "Принцесса Турандот" учит нас тому, что не надо бояться масок, потому что за ними можно сохранять яркую индивидуальность и собственный взгляд на вещи", - отметила председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Поздравить театр с открытием монумента и 100-м сезоном пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Правнучка Вахтангова Дина Евгеньевна от имени семьи поблагодарила театр за установку памятника.

Жуков отметил, что несмотря на то, что Вахтангов родился на Владикавказе, его можно считать московским режиссером. "Он жил в арбатских переулках, работал со студийцами и потом основал этот замечательный театр", - поделился он.

В центре композиции - фигура режиссера, он запечатлен по снимку 1911-1913 годов. На занавесе за спиной Вахтангова высечены названия 100 спектаклей, составивших славу Театра Вахтангова за его столетнюю историю, начиная с постановок самого Вахтангова - "Чудо святого Антония" и "Принцесса Турандот".

Авторами монументальной композиции, выполненной из бронзы, стали скульптор, народный художник России Александр Рукавишников, главный художник Вахтанговского театра, заслуженный художник России Максим Обрезков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский. По словам директора театра, памятник сделан на собственные средства Театра Вахтангова. Стоимость всех работ составила около 25 млн рублей. Вес композиции - около 2,5 т. Это третий в России памятник Евгению Вахтангову.

Празднование столетия

Установка памятника произведена в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" и в соответствии с распоряжением мэра Москвы "О скульптурной композиции, посвященной 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова". Сама юбилейная дата приходится на 13 ноября 2021 года.

Первый в России памятник Евгению Богратионовичу Вахтангову был открыт на родине режиссера во Владикавказе 8 июня 2013 года. Он установлен недалеко от дома, где Вахтангов родился и провел юные годы.

Второй памятник расположен в Москве в скверике Театрального института им. Б.В. Щукина. Его открытие приурочили к 100-летию Института.