Здание для общежития балетной школы Эйфмана сохранит при реконструкции исторические части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Дом Басевича на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, относящийся к исторической застройке, сохранит свои архитектурные черты и элементы при реконструкции под общежитие для артистов и интерната для воспитанников хореографической школы Бориса Эйфмана. Об этом говорится в письме администрации Академического театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана, распространенном в понедельник пресс-службой театра.

Администрация театра указала на то, что активисты-градозащитники распространяют недостоверные сведения о намерении уничтожить историческое здание в результате строительства нового.

"Принятый план реконструкции предусматривает не снос строения (как повсеместно заявляется градозащитниками), а сохранение 1-5-го этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6-го этажа и мансарды. Также будет восстановлена конфигурация дворовых корпусов, что позволит сберечь исторический облик комплекса", - говорится в письме. Этот план одобрили рабочей группой при комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Как отметили в пресс-службе театра, общежитие и расположенный рядом интернат войдут в состав балетного квартала, формирующегося на Петроградской стороне. "Это художественно-просветительское, творческое и учебное пространство уже включает в себя академию, музей балета, открывшийся в 2019 году Детский театр танца с общеобразовательной школой. Появление Дворца танца завершит формирование балетного кластера", - говорится в сообщении.

В штатном расписании Дворца танца, как ожидается, будет 500 сотрудников. В письме указано, что "появление общежития даст возможность приглашать талантливых зарубежных и иногородних артистов и театральных деятелей - подобная практика неизбежна, так как в Санкт-Петербурге нет достаточного количества высококвалифицированных специалистов".

Здание по Большой Пушкарской, 7, построили как доходный дом в 1912 году по проекту архитектора-гражданского инженера А. И. Зазерского при участии владельца - инженера-технолога И. И. Басевича. В конце 1980-х годов планировался капитальный ремонт здания, но его не реализовали, более 10 лет назад жилой дом расселили и отключили от коммуникаций. Много лет здание стояло без консервации, без окон, без кровли и подвергалось интенсивному разрушению, его состояние признано аварийным. Дом не входит в список памятников истории и культуры, но является элементом исторической застройки, поэтому его будущий облик должен ей соответствовать.