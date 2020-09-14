Театр Вахтангова в юбилейном сезоне представит не менее 13 премьер

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в сотом сезоне поставит не менее 13 премьерных спектаклей по произведениям Юрия Олеши, Николая Гоголя, Алексея Арбузова и других авторов. Об этом было объявлено в понедельник на сборе труппы, передает корреспондент ТАСС.

Сбор труппы предваряло техническое шоу, демонстрирующее результаты модернизации светового и механического оборудования, установленного на основной сцене за последние два года. Его авторами стали Руслан Майоров и Александр Матвеев.

С наступающим сотым сезоном Театр Вахтангова поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова, она отметила, что за 100 лет театр показал 350 премьер. "Я единственный год позволю вам в первую очередь пожелать здоровья, а потом уже творческих успехов. Берегите себя, вас очень ждут зрители, очень хочется сейчас вернуться в традиционный формат. Этого хочется и нам, и зрителям, и мы очень вас просим себя беречь", - обратилась она к труппе театра.

Затем художественный руководитель Римас Туминас и директор Кирилл Крок подвели итоги творческой деятельности в прошедшем сезоне, после чего худрук представил планы на предстоящий, юбилейный.

Первой премьерой станет спектакль "Соломенная шляпка" по пьесе Эжена Лабиша. Показы пройдут 6 и 7 октября на новой сцене. "Впервые эта постановка на Вахтанговской сцене была поставлена в 1939 году Андреем Тутышкиным, а в главной роли был Владимир Осенев", - рассказал Туминас. Театр вновь обращается к этой пьесе, ее ставит Михаил Цитриняк, а роли исполняют Леонид Бичевин, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Александра Стрельцина, Лидия Вележева, Марина Есипенко, Андрей Ильин, Рубен Симонов и другие.

Прерванные пандемией репетиции продолжит Уланбек Баялиев, премьера его спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта "Ромул Великий" состоится 29 и 30 ноября на новой сцене. Главную роль исполняет Владимир Симонов. Туминас рассказал, что в репертуар театра будет возвращен спектакль "Заговор чувств" по роману Юрия Олеши "Зависть". Пьеса была написана Олешей для театра, она была впервые поставлена в 1929 году Андреем Поповым. Режиссер Юрий Бутусов планирует поставить этот спектакль на основной сцене в начале 2021 года.

Гоголь, Арбузов, Чехов

Запланирована также премьера спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души", которую осуществит Владимир Иванов на основной сцене. В спектакле примет участие Мария Аронова. Режиссер Ольга Субботина осуществит инсценировку романа Соммерсета Моэма "Театр". "Приступать к постановке о театре, о людях театра - волнующая задача, но интересная. Хочется сделать гимн театру", - рассказала она.

К работе над постановкой об учителе и духовном наставнике Евгения Вахтангова Леопольде Сулержицком приступила Ася Князева. Постановка получила название по фразе, которую часто произносил Вахтангов: "С художника спросится!", текст пьесы основан на документальных источниках.

На Симоновской сцене Екатерина Симонова поставит пьесу А. Н. Арбузова "Сказки старого Арбата". Она отметила, что пьеса была написана специально для Театра Вахтангова, предполагалось, что главную роль исполнит Рубен Симонов, после его смерти пьеса была поставлена другими театрами. "В праздничный сезон хотелось бы позволить вернуться этой пьесе на сцену родного Театра Вахтангова", - подчеркнула она.

Четыре выпускника мастерской Римаса Туминаса - Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эрикссен и Анатолий Шульев - поставят цикл вечеров зарубежной драматургии. Проект получил рабочее название "Театральные параллели". "Это четыре отдельных спектакля в пространстве новой сцены, где особым образом мы расположим зрительские места. Итогом будет неделя в конце сезона, когда мы сыграем эти четыре спектакля как альманах", - пояснил Шульев.

В декабре в рамках фестиваля "Уроки режиссуры" на Симоновской сцене запланирована премьера гала-спектакля молодых режиссеров - Марфы Горвиц, Айдара Заббарова, Федора Малышева, Греты Шушчевичуте - по рассказам А. П. Чехова. Режиссер лучшего отрывка получит приглашение на постановку в Вахтанговский театр.

Два спектакля будут поставлены на сцене арт-кафе театра. Режиссер Елена Котихина и актриса Анна Дубровская в октябре представят премьеру спектакля "Мистер Twister" ("Маршак-джаз. Кабаре"). А режиссер Наталья Ковалева и артист Эльдар Трамов готовят музыкальный спектакль "Танго между строк". По словам Ковалевой, пьеса посвящена "королю танго", композитору латвийского происхождения Оскару Строку. "Это спектакль для арт-кафе. Как известно, нет маленьких сцен, но есть большие артисты. Их здесь много, они смогут сделать на этой маленькой сцене большой спектакль", - считает режиссер.

Проекты к столетию

К 100-летию Вахтанговского театра Владимир Бельдиян создал спектакль-променад "Вахтангов. Дорога к Турандот". Также Лейла Абу-аль-Кишек готовит иммерсивный VR-спектакль "Гоголь. Нос". А Анна Горушкина ставит на сцене "Студия" спектакль "Рождество на чердаке" по рассказам О. Генри.

Сам художественный руководитель театра Римас Туминас продолжит работу над созданием спектакля по роману Л. Н. Толстого "Война и мир", премьера которого также приурочена к 100-летию Вахтанговского театра. "Мы начнем с работы над текстом, таким образом, я буду приглашать актеров на чтения и будет распределение", - отметил он.

В завершение сбора Туминас, обращаясь к артистам пожелал ставить в приоритет работу на сцене: "Оставим на авансцене все, что нам мешает, - самолюбие, гордость. Не надо оценивать друг друга. Надо руководствоваться терпимостью, верой, волей и умом. Направьте свою энергию, сосредоточьте свое внимание на том, что вы делаете. Я очень в вас верю. Я могу сказать, что наш театр силен актерским составом, он молодеет стремительно. Так и должно быть, театр - дело молодых, но управлять им может тот, кто постарше", - произнес он.