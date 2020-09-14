Хакасский театр представит на гастролях в Калмыкии три постановки по мотивам эпоса

ЭЛИСТА, 14 сентября. /ТАСС/. Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген" в рамках проекта "Большие гастроли", организованного при поддержке Министерства культуры России, в ближайшие дни представит зрителям Калмыкии три спектакля, поставленных по пьесам драматургов по мотивам хакасского эпоса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма республики.

"Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читiген" - коллектив ярких, самобытных, талантливых артистов и музыкантов, который в своем творчестве опирается на хакасскую этническую культуру, идущую из глубины веков, и сквозь призму современности создает колоссальные, яркие спектакли, наполненные живой музыкой. Мы очень рады, что благодаря проекту "Большие гастроли" жители Калмыкии в течение трех дней, с 15 по 17 сентября, смогут соприкоснуться с творчеством одного из старейших театров Хакасии. Нам привезли три спектакля, все билеты уже распроданы", - сказали в министерстве.

Для соблюдения санитарных требований количество мест ограничено, зрителей разместят с соблюдением социальной дистанции. Во вторник зрители посмотрят спектакль "Легенда о хайджи "Ахол", это история любви и страсти, соперничества и вражды, противостояния добра и зла. В среду - биографическую драму "Сумасшедший Муклай", в основе постановки которой судьба беззащитного человека, попавшего в жернова эпохи перемен. В четверг - лирический хоррор "Чанар Хус" по мотивам старинной хакасской легенды и одноименной пьесы А. Чапрая, это трагическая история любви хакасского охотника Чанар Хуса, уточнили в министерстве.

Театр "Читиген" - лауреат, дипломант и участник множества международных театральных и фольклорных фестивалей и конкурсов, побывал во многих регионах России и странах СНГ. Программу "Большие гастроли" реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, созданный в 2014 году Министерством культуры РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России.