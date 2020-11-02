В Москве в третий раз пройдет театральный фестиваль "Территория жеста"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль театрального искусства "Территория жеста", который представит выступления профессиональных артистов, в том числе с нарушением слуха, пройдет в московском Театре мимики и жеста в третий раз со 2 по 6 ноября. Участниками смотра станут более 180 человек из 24 субъектов РФ, сообщила ТАСС заместитель директора театра Елена Ткаченко.

"Основная задача фестиваля - поддержка действующих театральных коллективов, состоящих из актеров с ограниченными возможностями здоровья, а также содействие появлению новых творческих групп и их выживанию. Для этого мы проводим не только сам конкурс, но и мастер-классы", - сказала Ткаченко.

По ее словам, в связи с эпидемиологической обстановкой в Москве и регионах на фестивале выступят 18 творческих коллективов из заявленных ранее 26. "Все участники бились до последнего. Старались беречь себя, меняли программы выступлений, чтобы заменить выбывших актеров или полностью переработать свои постановки. Словом, боролись до самого конца. Мы каждый день были на связи со всеми нашими коллективами и старались оказать максимальную поддержку", - отметила Ткаченко.

О программе

Творческие коллективы покажут спектакли по мотивам произведений Марты Райцес, Владимира Гуркина, Василия Шукшина, Александра Пушкина и Джека Лондона, а также танцевальные постановки и представления оригинального жанра: номера иллюзионистов, клоунов, мимов.

Артисты организатора фестиваля - Театра мимики и жеста, сыграют премьеру пластического спектакля режиссера Саши Сумм "Позор Солнца" по мотивам романа Джека Лондона "Мартин Иден". Санкт-Петербургский театр глухих привезет спектакль "Роковая дама" по мотивам повести "Пиковая дама" Александра Пушкина, а инклюзивная творческая студия "Новые грани" из Томска - спектакль "Анна" о том, как глухая девушка живет в слышащем мире.

Коллектив из Иркутска под руководством Оксаны Барбиной сыграет комедию "Байкальская история" по мотивам пьесы "Прибайкальская кадриль" драматурга Владимира Гуркина. Лирическую комедию "Весна. Любовь" презентуют артисты театра "Неформат" из Комсомольска-на-Амуре. В основу постановки легли произведения Василия Шукшина, Эдуарда Асадова и Алексея Слаповского. Уфимский Дом культуры глухих покажет на московской сцене детский спектакль "Коза-Дереза".

Спектакли пройдут на сцене Театра мимики и жеста, однако вход для зрителей будет запрещен в целях профилактики распространении коронавируса. Все показы будут транслироваться на официальном канале театра в Youtube и будут доступны как в режиме онлайн, так затем и в записи.

Первый открытый театральный фестиваль "Территория жеста" был проведен осенью 2018 года. Представления идут с переводом на жестовый язык. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.