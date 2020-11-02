Главную роль в первом художественном фильме в космосе сыграет женщина

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, поступившем в ТАСС.

"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ", - отмечается в сообщении.

Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

В пресс-службе сообщили, что уже в ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер. Победителю конкурса нужно будет пройти летную комиссию Роскосмоса и обучение в школе космонавтов.

Как сообщалось ранее, режиссером картины выступит Клим Шипенко ("Салют-7"), который заявил о намерении отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.

Осенью 2021 года на МКС должен отправиться американский корабль Crew Dragon, который доставит на станцию режиссера Дага Лаймана и актера Тома Круза также для съемок фильма.