Пушкинский музей продлил выставку "От Дюрера до Матисса" до 15 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пушкинский музей продлил выставку "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" до 15 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

Изначально выставку, даты проведения которой и так были изменены из-за пандемии, планировалось закрыть 1 ноября. "Учитывая ограничения потока посетителей из-за мер по профилактике распространения вируса COVID-19, мы нашли возможность продлить работу выставки "От Дюрера до Матисса..." еще на две недели. Теперь зрители могут увидеть шедевры коллекции графики Пушкинского музея до 15 ноября", - рассказали в пресс-службе.

С середины марта Пушкинский музей, как и другие учреждения культуры, был закрыт из-за ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В конце марта торжественное открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" состоялось в эфире телеканала "Культура".

Музей, а вместе с ним и выставка, открылись для посещения с 10 июля. Экспозиция объединила работы таких художников как, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал.

Экспозиция организована по хронологическому принципу, выставку открывают графические работы художников ранней немецкой школы, среди которых представлены листы Дюрера и итальянских авторов Ренессанса, маньеризма и барокко. Второй раздел посвящен произведениям, созданным в XVII столетии в Голландии, Фландрии и Франции, третий - искусству рисунка XVIII века во Франции и Италии. Далее представлены самые разные явления истории рисунка XIX века в Германии, Франции и России - от романтизма до импрессионизма и символизма.