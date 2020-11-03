Акция "Ночь искусств" стартует во всех регионах России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" стартует во вторник во всех регионах страны под девизом "Искусство объединяет". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы подготовили свыше 5,5 тыс. мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-формате, многие из которых приурочены и ко Дню народного единства.

Трансляции учреждений культуры будут проходить в обновленном разделе LIVE портала "Культура.РФ", а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на платформе для коротких видео TikTok. На официальной странице акции собрана онлайн-афиша и расписание трансляций.

В Минкультуры отметили, что множество мероприятий пройдет также в День народного единства, который отмечается 4 ноября, и будет посвящено этому празднику. За день до старта "Ночи искусств" портал "Культура.РФ" совместно с платформой "Клипы ВКонтакте" представили проект "Музеи России: 7 экспонатов". Каждую неделю известные блогеры будут рассказывать о самых интересных экспонатах ведущих музеев страны. Первый выпуск проекта вышел 2 ноября, в нем Марьяна Ро рассказала о берестяных грамотах из Исторического музея.

По словам заместителя министра культуры Максима Ксензова, проект планируется продлить до конца года. Также он сообщил, что в регионах, где позволяет эпидемическая ситуация, пройдут и офлайн-мероприятия. В Историческом музее к "Ночи искусств" запланировали ряд онлайн-экскурсий - "Реликвии дома Романовых в собрании Исторического музея", "Занимательная история для детей: Тайны древних кладов" и другие, а ключевым событием станет встреча с создателями сериала "Тобол".

Третьяковка подготовила для акции специальный проект "Ночь в космосе". Музеи Кремля проведут в "Ночь искусств" экскурсию по недавно открывшейся выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" и лекцию "Мастерство и вдохновенье. Шедевры московских ювелиров конца XIX - начала XX века". Завершит программу премьера фильма "Федор Рюкерт. Искусство эмали".

75-летие Победы и посвящение Есенину

Музей Победы проведет в рамках "Ночи искусств" онлайн-экскурсию "Художники Победы" и мастер-класс по живописи в технике пуантилизма "Яркие краски Победы". Также в программе показ документальных фильмов "Ржевский выступ" и "Как я снимала кино о своей бабушке".

Библиотека иностранной литературы им. Рудомино представит в "Ночь искусств" онлайн-программу, приуроченную к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина и 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Центральным событием акции здесь станут публичные дипломатические чтения "Сергей Есенин на языках мира". Стихотворение поэта "Не жалею, не зову, не плачу…" прочтут представители Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, послы, дипломаты и руководители культурных центров десятков стран.

Прогулки по московским паркам

В этом году на акции выступят победители творческих конкурсов Моспродюсера. Так, любителей музыки также ждет "Космический квартирник" в Музее космонавтики. В нем примут участие финалисты конкурса каверов от Моспродюсера и Киностудии им. М. Горького "Спой по-новому", которые исполнят популярные песни из фильмов киностудии в авторских аранжировках.

Специальный онлайн-марафон на своей странице во "ВКонтакте" представит парк "Зарядье". Зрители трансляции отправятся в трехчасовое путешествие по самым ярким и масштабным проектам "Зарядья" 2020 года. Обширную программу подготовили и другие парки Москвы. Так, например, онлайн-экскурсию проведет Лианозовский парк. Зрители, в частности, узнают, как менялась зона отдыха в XX веке, когда здесь появился Нижний Лианозовский пруд. Также можно будет посмотреть архивные фотографии парка. Таганский парк проведет викторину об истории русской музыки и изобразительного искусства.

Музей Москвы и его филиалы подготовили специальную программу мероприятий: запуск сайта о выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", онлайн-лекции о перформансах в метро, древних музыкальных инструментах и связи Москвы с другими мегаполисами. Столичные учреждения культуры объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow, где будут транслироваться мероприятия. Для просмотра прямых трансляций не потребуется предварительная регистрация.

"Черный квадрат" и экскурсия по Летнему саду

В Санкт-Петербурге в "Ночь искусств" можно будет проследить историю создания "Черного квадрата" Малевича в Музее петербургского авангарда, а в Музее истории религии разобраться в значении сакральных символов, встречающихся на стенах древних храмов и страницах алхимических книг. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, более 40 петербургских учреждений готовят к "Ночи искусств" онлайн- и офлайн-программы, посвященные общей теме "Символы".

Русский музей подготовил онлайн-экскурсию по Летнему саду, который сам по себе является одним из символов Санкт-Петербурга. Зрителям расскажут о символах, зашифрованных в планировке сада и знаменитых скульптурах, а также об архитектурных памятниках и природных достопримечательностях.

"В Академической капелле Санкт-Петербурга можно будет послушать произведения Чайковского и расспросить об устройстве органа у органного мастера, в Мюзик-холле объяснят, что сближает музыкальный импрессионизм и поэтов-символистов, во Дворце княгини Зинаиды Юсуповой устроят музыкальный променад, а в Пушкинском доме организуют творческую лабораторию, участники которой познакомятся со всеми основными течениями русского модернизма: символизмом, акмеизмом, футуризмом. В саду Фонтанного дома состоится open air. Художественная инсталляция "До свиданья, стена", выстроенная в саду режиссером и художником Яной Туминой и творческой мануфактурой ПТХ, будет посвящена Иосифу Бродскому", - сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Выставка Ренуара и "Люди как звезды"

В каждом регионе ЦФО запланированы сотни мероприятий. Калужский музей изобразительных искусств представит выставку работ Пьера-Огюста Ренуара "Девушки за фортепиано" из собрания Эрмитажа, а Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского проведет беседу "Люди как звезды" - об астероидах и звездах, носящих имя деятелей искусства и науки. Музыкально-просветительский театр Владимирской областной филармонии подарит жителям региона концерт камерного струнного квартета Hiqh Life Classic Quartet.

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник пригласит на онлайн-экскурсию - предпоказ новой выставки работ выпускников Высших художественно-технических мастерских "ВХУТЕМАС. Искусство в массы!". В нем также состоится экскурсия по новой экспозиции "Пыль чужих дорог", посвященной 100-летию Русского исхода, которую проведет гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова.

В Рязанской области в год 125-летия со дня рождения Сергея Есенина его творчество стало одной из основных тем "Ночи искусств". В Рязанской областной научной библиотеке ведущий исследователь творчества Есенина, профессор Ольга Воронова прочитает открытую лекцию "Сергей Александрович Есенин в диалоге культур", там же запланированы поэтический онлайн-марафон с чтением стихов знаменитого рязанца, мини-спектакль "Анна Снегина", мастер-класс по созданию есенинского лоскутного одеяла.

Арт-дозоры и музыкальный баттл

В Великом Новгороде праздник предварит дневной арт-дозор "Сколько лет мамонту?", который пройдет с 13 до 17 часов. Его программа рассчитана на детей от пяти лет. Для взрослых состоится "Ночной арт-дозор" на четырех площадках - среди мероприятий прогулки по Новгородскому Кремлю и квест-экскурсия "Святой Николай: от путешественника до рождественского Деда".

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 24 ноября отметит 190-летие, поэтому виртуальный вернисаж в "Ночь искусств" будет посвящен юбилейной дате, сообщили журналистам в министерстве культуры региона. В Кирове на сцене Большого зала Вятской филармонии 3 ноября в 19 часов состоится музыкальный баттл: "Музыка без правил". Как уточнили в филармонии, в творческом состязании встретятся ведущие коллективы города.

Искусство в депо и тифлоэкскурсии

В Свердловской области будет организовано более 270 площадок, одной из них станет депо трамвайно-троллейбусного управления, где будет разрисован символами искусства маршрутный троллейбус в рамках социально-культурного проекта "Искусство объединяет", рассказали журналистам организаторы "Ночи". Среди заочных проектов - онлайн-поездка по Алапаевской узкоколейной железной дороге, одной из крупнейших "узкоколеек" в России, и презентация электронного путеводителя по Екатеринбургу с цветными рисунками художника Ивана Авдеева.

Краснодарская библиотека для слепых имени Чехова в рамках акции "Ночь искусств" проведет тифлоэкскурсию по портретам исторических личностей "От смуты к единству" и "Театральный художник", она состоится в режиме онлайн. В Крыму пройдет ночная онлайн-экскурсия в Доме-музее Антона Чехова.

Национальный театр Адыгеи имени Ибрагима Цея на своих интернет-ресурсах покажет несколько спектаклей с 3 по 7 ноября, среди них - спектакль Касея Хачегогу по пьесе Бертольда Брехта "Кавказский меловой круг" на адыгском языке, а также "600 тысяч" по произведению Аскарбия Шортанова.

Почти во всех регионах Северного Кавказа мероприятия, приуроченные к акции, будут проходить в онлайн-формате. В Карачаево-Черкесии в историко-культурном и природном музее-заповеднике им. Байчоровой для жителей республики опубликуют запись с лекцией-экскурсией по работам известного в регионе художника Мекера Чомаева, а в Национальном музее Чечни запланированы онлайн-беседы об искусстве - главная из которых о творчестве художника Юрия Купера.

На интернет-ресурсах Ставропольского государственного музея-заповедника основной темой мероприятий станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Северной Осетии мероприятия пройдут не только в онлайн-формате - жители региона смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции республиканских музеев.

От Калининграда до Дальнего Востока

В органном зале исторического Кафедрального собора на острове им. Иммануила Канта в Калининграде состоится мировая премьера музыкально-драматической программы "Сказание об Александре Невском", созданной в преддверии 800-летия со дня его рождения. Программа будет проходить с соблюдением мер противоэпидемической безопасности в связи пандемией коронавируса.

В традиционном очном формате "Ночь искусств" пройдет в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета. Основой мероприятия станет выставка работ художника, создателя гобеленов Анатолия Кацука. В Южно-Сахалинске акцию очно проведут в Литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" и Сахалинском областном художественном музее. В стенах Магаданского областного краеведческого музея пройдут мастер-классы и игровые квесты для детей, в "ночную" программу музея войдет видеоэкскурсия о традициях северных народов и еще более десяти онлайн-мероприятий.

В большинстве регионов Дальнего Востока культурная программа полностью пройдет в виртуальном формате, к примеру, в Приамурье через Instagram библиотеки имени Бориса Машука можно будет побеседовать со скульптором Валерием Разгоняевым, который создал памятник "челноку" - так называли дальневосточных предпринимателей конца XX века, которые развивали свой бизнес благодаря торговым отношениям с Китаем.

В Национальном художественном музее Якутии посетителей онлайн-курса будут учить якутскому традиционному танцу осуохай (круговой танец, сопровождаемый хоровым пением). В Хабаровске музей им. Гродекова организует виртуальную лекцию о традиционной одежде нанайцев.