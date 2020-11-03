Минкультуры считает, что государственные меры поддержки помогут театрам выжить в 2021 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Меры поддержки федеральных и частных театров, которые были обеспечены Министерством культуры РФ в связи с вызванными пандемией ограничениями, помогут им продолжить свое существование на протяжении 2021 года. Об этом заявила директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества ведомства Оксана Косарева во вторник на онлайн-форуме "Сообщество" в Общественной палате РФ.

"У нас в реестр включены 366 частных театров. <...> С этой частью театров мы начали работать. Первый шаг - [участие в] "Больших гастролях", также мы отрабатываем механизм по предоставлению грантов на постановки этих театров и участие в фестивалях. <...> Я думаю, что все меры, которые мы сейчас в отношении частных театров примем, и в отношении федеральных, которые мы уже приняли, помогут им выжить в 2021 году", - сказала Косарева.

Она обратила внимание, что в министерстве понимают - пандемия продолжится и в следующем году. "Инерция зрителей при заполнении залов сохранится как минимум в первое полугодие 2021 года", - считает Косарева.

Ранее в пресс-службе министерства культуры сообщили, что ведомство впервые на конкурсной основе выделит 1 млн рублей на постановку частного театра. Также впервые частные театры примут участие в программе "Большие гастроли" с 2021 года наряду с федеральными и региональными театрами.

Помимо этого, в рамках субсидии на реализацию творческих проектов - премьер, театральных фестивалей, гастролей - будет выделена специальная квота на поддержку частных театров, существующих в форме НКО. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе.

В мае правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей министерству культуры, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.