Мишустин назвал Ассамблею Русского мира одним из главных событий в культурной жизни России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал XIV Ассамблею Русского мира одним из главных событий в культурной жизни страны и уникальной площадкой для представителей России из разных государств. Обращение главы правительства к участникам мероприятия, начинающего работу во вторник в формате онлайн, опубликовано на официальном сайте кабмина.

"За время своего существования форум стал прекрасной традицией, уникальной площадкой, где представители многомиллионного русского мира из разных государств - ученые, творческая интеллигенция, общественные деятели, политологи, журналисты, дипломаты, духовенство обсуждают вопросы консолидации русскоязычного пространства, сохранения нашего родного языка", - говорится в послании Мишустина.

Премьер отметил, что в этом году ассамблея проходит в 75-летие Великой Победы и важной частью работы фонда "Русский мир" стало проведение в странах мероприятий, посвященных этой дате. Так, в организованных Русскими центрами торжественных церемониях, конференциях, виртуальных выставках, уроках памяти и мужества, акциях "Читаем о войне", "Георгиевская ленточка" приняли участие сотни тысяч соотечественников. По словам Мишустина, "Русский мир" ведет активную деятельность по борьбе с попытками переписать историю и пересмотром итогов Второй мировой войны.

"В этом году ассамблея впервые проводится в онлайн-формате, предлагает участникам вместе найти ответы на волнующие вопросы, касающиеся преподавания русского языка с помощью цифровых технологий, продвижения и поддержки истории и культуры нашей страны в условиях развития сетевых информационных ресурсов", - добавил глава правительства.

Первая Ассамблея Русского мира состоялась 3 ноября 2007 года в интеллектуальном центре Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. С тех пор проведено 13 таких форумов.