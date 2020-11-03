Жители всех районов Чувашии вышьют единый шестиметровый платок ко дню национальной вышивки

ТАСС, 3 ноября. Лучшие мастерицы из всех районов Чувашии приступили к вышивке единого сурпана (национального женского головного убора), который будет создан ко Дню чувашской вышивки - 26 ноября. Полотно будет достигать шести метров в длину и 50 см в ширину, сообщила во вторник директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова на совещании с участием начальников отделов культуры и социального развития муниципальных районов и городских округов республики.

"Готовая работа будет представлять собой полотно 6 метров длиной и шириной 50 см, где будут соединены изделия, созданные вручную, с мотивами, характерными для каждого муниципалитета и района республики. Все вышитые фрагменты из районов республики будут соединены в единое полотно специалистами фабрики "Паха тере" (в переводе с чувашского "Чудесный узор")", - приводят слова Меньшиковой в сообщении, распространенном пресс-службой министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.

Директор музея добавила, что сотрудницы фабрики также изготовят центральную часть сурпана с логотипом акции и символами 100-летия Чувашии. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова на совещании отметила, что надеется на участие в акции вышивальщиц из всех 26 муниципальных образований, городов и районов Чувашии. "Этот сурпан будет символизировать наше культурное пространство, наше единство, наши ценности, и покажет еще раз, насколько мы богаты своими народными умельцами, что мы чтим и охраняем нашу чувашскую вышивку и передаем ее из поколения в поколение", - процитировали Каликову в пресс-службе министерства.

Сурпан будет изготовлен благодаря народной акции "Сурпан Перле" ("перле" в переводе с чувашского - "вместе"). Ее координатором является Музей чувашской вышивки. Идея акции заключается в том, чтобы силами мастеров вышивки из районов и городов республики создать сурпан и продемонстрировать мастерство вышивальщиц Чувашии на торжественном мероприятии в честь празднования Дня чувашской вышивки.

В октябре глава республики Олег Николаев подписал указ об учреждении Дня чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября. Новый праздник призван сохранить традиции национальной вышивки как уникального культурного наследия народа.