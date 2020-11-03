Ансамбль Intercontemporain из Франции выступит на фестивале "Другое пространство" в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Седьмой Международный фестиваль "Другое пространство" под художественным руководством Владимира Юровского пройдет с 17 по 21 ноября в Концертном зале им. Чайковского и в Камерном зале Московской филармонии. Специальным гостем станет французский ансамбль Intercontemporain, сообщила во вторник пресс-служба Московской филармонии.

"Специальными гостями фестиваля станут музыканты легендарного французского Ensemble intercontemporain, основанного почти полвека назад дирижером и композитором Пьером Булезом, гуру европейского послевоенного авангарда", - отметили организаторы. Они подчеркнули, что для московской программы 19 ноября исполнители выбрали лучшее из репертуара ансамбля - музыку Сальваторе Шаррино, Дьердя Лигети, Паскаля Дюсапена, Лизы Лим, Яна Мареша и своего основателя Пьера Булеза.

Также в форуме, который традиционно представляет объединяет музыку ХХ-XXI веков и сочинения, которые создаются сегодня, примут участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Московский ансамбль современной музыки, ансамбль солистов "Студия новой музыки", Московский государственный академический симфонический оркестр, ансамбль Questa Musica, камерный оркестр Musica Viva, "Галерея актуальной музыки", дирижеры Александр Рудин и Филипп Чижевский и ряд звездных солистов.

Мировые премьеры произведений Алексея Ретинского и Ольги Раевой, сочинение сербского композитора Марко Никодиевича, а также сочинения Владимира Тарнопольского и Александра Вустина, ушедшего в апреле нынешнего года, 21 ноября прозвучат в исполнении Госоркестра России им. Светланова под управлением маэстро Юровского. Худрук смотра также встанет за дирижерский пульт в рамках марафона из трех концертов, который пройдет 20 ноября и продлится около 5 часов.