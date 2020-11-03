Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся во вторник на сцене областного драматического театра в Калининграде. До 8 декабря на двух площадках в областном центре театры и театральные школы Москвы и Санкт-Петербурга представят зрителям шесть спектаклей в постановках известных театральных режиссеров, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль семнадцатый по счету. Думаю, что калининградцы уже привыкли к тому, что осенью сюда приезжают хорошие театральные коллективы. Порой, лучшие из лучших. <...> В тех условиях [пандемии], как в этом году, фестиваль - еще и дополнительная возможность встретиться театрам со зрителем. С моей точки зрения, возможность почувствовать, что мы не сломались, все равно занимаемся искусством, все равно помогаем людям встретиться с этим искусством", - сказал ТАСС на церемонии открытия фестиваля представитель его организатора - ФГБУК "Росконцерт" Александр Лурье.

На сценах Драматического и Музыкального театров в Калининграде свои работы представят режиссеры Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Иван Вырыпаев и Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин. Программа включает спектакли по произведениям как российских, так и зарубежных классиков: лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, польских драматургов Ингмара Вилквиста и Славомира Мрожека, ирландского драматурга, номинированного на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, Мартина Макдонаха. На фестивале зрители увидят спектакли по пьесам современных российских драматургов - Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

В "Балтийских сезонах" - 2020" участвуют МХТ им. А. П. Чехова, Московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (г. Москва), Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина, Российский институт театрального искусства. Программа фестиваля состоит из двух частей: "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны. "Эта программа не зря называется "Будущее театра". Мы можем показать студенческие театры, которые под руководством опытных мастеров режиссуры привозят сюда совершенно что-то свежее, что-то новое <...>, поставленное действительно будущими звездами нашего театра", - отметил Лурье.

С тестами, масками и социальной дистанцией

Фестиваль проходит со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора, связанных с пандемией. Заполняемость залов - не более 50%. Например, на спектакль-открытие фестиваля "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке режиссера - лауреата премии "Золотая маска" Владимира Панкова, в калининградском областном драматическом театре зрителям предложены только 400 мест - половина от общего количества. Спектакль представляет театр Центр драматургии и режиссуры (Москва). Все артисты, задействованные в спектакле, перед вылетом в Калининград сдали тесты на наличие коронавирсуной инфекции (результаты отрицательные), на входе в театр обязательное измерение температуры, защитные маски. "Маски, меры безопасности - это все есть, но жизнь не остановилась, она продолжается. Значение фестиваля огромно. Это нужно и зрителям, это нужно и театрам, и артистам приезжающим. <...> То, что жизнь вернулась, пусть с ограничениями, пусть с масками, тестами, социальной дистанцией, 50-процентной наполняемостью залов, говорит о том, что мы помним про свою профессию, мы помним для чего нужен театр", - сказала ТАСС художественный руководитель театра Анна Волк.

"Это из крупнейших и важнейших фестивалей в России, как мне кажется, потому что он постоянен, и это тоже важно именно в это время. Важно, чтобы это не прерывалось даже в такое непростое время", - добавила она, отметив, что встречи с калининградским зрителем всегда оставляют "очень теплые" воспоминания. "Зритель слышащий, в хорошем смысле этого слова, искушенный, потому что фестиваль проходит осенью каждый год и на фестиваль приезжают лучшие, достойные интересные работы и спектакли", - пояснила она.

Об истории "Балтийских сезонов"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был инициирован в 2004 году. Реализовать идею было поручено Российскому государственному театральному агентству (РГТА), генеральным директором которого является Дмитрий Смелянский. Предложенный РГТА проект не имел аналогов: три месяца еженедельных театральных и музыкальных событий с участием лучших исполнителей и коллективов страны.

За 16 лет в фестивалях приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Перед калининградцами также выступали артисты ведущих театров из Литвы, Латвии, Франции, Израиля, Грузии, Украины, Италии, Канады.

В 2007-2019 года в "Балтийских сезонах" были представлены спектакли студентов ведущих театральных вузов России: ГИТИСа, Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова, Российского государственного института сценических искусств (ранее - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина, ВГИКа, Театрального института имени Бориса Щукина. С 2009 года программа студенческих спектаклей получила название "Будущее театра. Плоды просвещения".

Фестиваль проводится Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, Министерства культуры Калининградской области и Российского государственного театрального агентства. Информационное агентство ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.