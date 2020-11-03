Театр им. Ермоловой отменяет спектакли с участием Меньшикова в ноябре из-за болезни актера

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спектакли с участием Олега Меньшикова в Театре им. Ермоловой в ноябре отменяются из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщается во вторник на сайте театра.

"Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость - все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", - отмечается в сообщении.

Билеты на спектакли "Игроки" (12 ноября), "Макбет" (15 ноября), "1900" (18 ноября), "Оркестр мечты. Медь" (24 ноября), "Из пустоты... (восемь поэтов)" (27 ноября) подлежат возврату. В театре добавили, что остальные постановки состоятся согласно заявленному репертуару.

8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 60 лет.

Ранее Московский театр имени М. Н. Ермоловой, закрывшийся на карантин с 14 октября в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, продлил срок карантина до 10 ноября.