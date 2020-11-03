XXX Международный кинофестиваль "Послание к Человеку" открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Тридцатый Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к Человеку", который входит в число старейших киносмотров страны, открылся во вторник в Санкт-Петербурге. В рамках конкурсных программ зрителям представят 73 фильма, в том числе 32 российских и 15 мировых кинопремьер.

Как рассказал журналистам в преддверии открытия президент фестиваля, кинорежиссер Алексей Учитель, тридцатый фестиваль задумывался как большой праздник, поскольку это юбилейный киносмотр, но обстоятельства, связанные с пандемией, заставили изменить его форму. "Но все-таки я считаю правильным, что даже в этих непростых условиях "Послание к человеку" должно выйти в любом формате. Мне кажется, <…> по кинематографическому наполнению, по программам - конкурсным, спецпрограммам, это все равно фестиваль достойный, очень высокого уровня, собраны, на мой взгляд, очень интересные картины. И в этом смысле мы не уступаем прошлому году и <...> еще более ранним фестивалям", - сказал президент фестиваля.

Среди особенностей фестиваля этого года Учитель назвал то, что впервые церемония открытия организована онлайн (в предыдущие годы торжественное открытие проводилось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга), как и ряд других мероприятий программы. Вместе с тем, такой формат, обусловленный эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом, может, по его мнению, способствовать расширению аудитории "Послания к Человеку" и числа его поклонников. "Мне <...> казалось, что будет какой-то отток, скажем, по количеству присылаемых фильмов, стран. <...> Но в этом году еще больше - 98 стран - прислали почти 3 тыс. заявок на участие в наших конкурсах", - отметил он.

Церемония открытия

Открытие фестиваля состоялось во вторник вечером на Новой сцене Александринского театра. "Мы гордимся тем, что фестиваль проходит в Петербурге, тем, что он достиг международного авторитета и значимости и, безусловно, позиционирует наш город как культурную столицу России и город мирового значения в сфере культуры", - сказал на церемонии председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

"Я думаю, что каждое кино, каждый авторский взгляд на экран <…> - это такая вакцина своеобразная", - сказал Учитель на церемонии. Перед тем, как вместе с основателем и почетным президентом кинофестиваля Михаилом Литвяковым объявить о его открытии, он выразил надежду, что в следующем году "Послание к Человеку" удастся провести еще более празднично. К участию планируется пригласить всех лауреатов и знаменитых гостей, участвовавших в фестивале в разные годы.

Перед гостями церемонии на Новой сцене Александринки выступили Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы". Они исполнили композиции с нового альбома "Аллилуия", а также песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Церемония транслировалась онлайн по "Триколор ТВ" и в социальной сети "ВКонтакте".

Фильмом открытия киносмотра стала картина "Земля кочевников" американского режиссера Хлои Чжао, в главной роли - Фрэнсис МакДорманд. Как рассказал журналистам программный директор фестиваля Алексей Медведев, гости показа, который прошел во вторник в кинотеатре "Аврора", первыми, задолго до выхода в российский прокат, увидели этот фильм, участвовавший в конкурсной программе последнего Венецианского кинофестиваля.

Конкурсные программы

В этом году главными площадками фестиваля стали "Дом Кино" и "Родина" - киноцентры, где три десятилетия назад зарождалось "Послание к Человеку". В рамках фестиваля проводятся три конкурсные программы - это международный конкурс, национальный конкурс и экспериментальный конкурс In Silico. В программу международного конкурса отобрано 38 картины из 22 стран. Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов представит 19 картин из 13 стран.

"Сердце фестиваля - это, конечно, конкурс и, прежде всего, полнометражные документальные работы. Там есть замечательный фильм "Вера" Валентины Педичини - совершенно уникальный по своему материалу; прекрасный фильм "Киоск" - редкий жанр документальной комедии, которая на самом деле трагикомедия, но, тем не менее, от смеха сквозь слезы удержаться невозможно; великолепный бельгийский фильм "Маленький Самди" и наша мировая премьера, предмет некоей гордости, это фильм Светланы Стрельниковой "Легенда о Зигфриде", - представил некоторые картины программы Медведев.

В национальном конкурсе участвуют 16 картин. "Так как это конкурс российских документальных фильмов, почти все [участники] приехали представлять свои работы лично. <…> Наши режиссеры будут обсуждать с теми зрителями, которые выберут показы национального конкурса, свои работы, и это, мне кажется, очень укрепит фестивальный дух в этом году", - отметил на пресс-конференции куратор Константин Шавловский.

В рамках внеконкурсных программ публика увидит в том числе ретроспективу картин Федерико Феллини и российскую премьеру документальной ленты о жизни выдающегося классика. Зрителей ждут показы, спецпрограммы, мастер-классы кинематографистов, которые пройдут не только в "Доме Кино" и "Родине", но и в кинотеатре "Аврора", в открытой киностудии "Лендок", в образовательном центре Doctrina et Nobiles и на онлайн-площадках.

О фестивале

Фестиваль "Послание к Человеку" будет проходить по 8 ноября. Событие организовано при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Санкт-Петербурга, комитета по культуре города, Союза кинематографистов России. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино народный артист России Алексей Учитель.