Фестиваль "Балтийские сезоны" посвящен памяти худрука калининградского драмтеатра Андреева

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля искусств "Балтийские сезоны", открывшегося во вторник в Калининграде, посвятили его памяти художественного руководителя калининградского областного драматического театра Михаила Андреева, стоявшего у истоков фестиваля и умершего после заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС во время церемонии открытия фестиваля представитель его организатора - ФГБУК "Росконцерт" Александр Лурье.

"Мы хотели бы посвятить этот фестиваль памяти Михаила Анатольевича Андреева. Этот человек стоял у истоков фестиваля <...>, всегда нам помогал. Он один из создателей и участников <...> коллектива, который фестивалем все эти годы занимался", - сказал Лурье.

Михаил Андреев умер 13 октября в возрасте 61 года. Как сообщили в пресс-службе калининградского областного драматического театра, у него был диагностирован новый коронавирус. Михаил Андреев руководил калининградским драмтеатром 10 последних лет.

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся 2004 году. За 16 лет в фестивалях приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Фестиваль проводится Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, Министерства культуры Калининградской области и Российского государственного театрального агентства. Информационное агентство ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.