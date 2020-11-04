Военно-историческая драма "Подольские курсанты" выходит в широкий прокат

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военно-историческая драма "Подольские курсанты" студии "Военфильм", приуроченная к 75-летию Великой победы, выходит в широкий российский прокат. На данный момент в кинотеатры отправлено 1,5 тыс. цифровых копий фильма, сообщил ТАСС продюсер Игорь Угольников.

Премьерные показы фильма "Подольские курсанты" о событиях Великой Отечественной войны планировалось провести еще весной, но из-за ситуации с распространением коронавируса выход картины пришлось отложить. "Фильм приурочен к 75-летию Великой победы и к Году памяти и славы, он обязательно должен был выйти в этом году. Несмотря на опасения из-за пандемии, я все же надеюсь, что на эту картину зритель придет. Насколько я знаю, все действующие кинотеатры России подали заявку на демонстрацию "Подольских курсантов". Полторы тысячи цифровых копий уже сделано, их направили в кинотеатры", - поделился продюсер.

По словам Угольникова, "Подольские курсанты" стали для него личной историей, поскольку в период работы на фильмом он нашел могилу своего деда, погибшего на войне. Он подчеркнул, что для создателей картины было важно рассказать о подвиге молодых ребят, которые в течение двух недель удерживали вражеские силы на подступах к Москве в 1941 году.

"2,5 тыс. ребят остались в этой земле навсегда, и о них никто не говорит, даже поименного списка до сих пор нет. Этот подвиг бесценен, он должен быть в нашем сознании, как и оборона Сталинграда, Блокада Ленинграда или Курская дуга. Мы должны помнить о том, что сделали эти мальчишки, цвет нации, которые встали на пути врага", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил продюсер, в период создания фильм назывался "Они сражались за Москву", что не только было реальным описанием произошедших событий, но и своего рода отсылкой к картине Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". "Это величина, до которой хотелось бы дотянуться. Я понимаю, что это невозможно, но нам было важно, чтобы фильм "Подольские курсанты" следовал традициям великого советского кино", - пояснил он.

Драма "Подольские курсанты" является частью народного кинопроекта "Ильинский рубеж", который посвящен увековечиванию подвига подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. "Мы надеемся, что мы вскорости сможем снять несколько кинофильмов и телесериалов под названием "Ильинский рубеж", чтобы рассказать его историю", - заключил продюсер.

О фильме

Съемки фильма проходили в Подмосковье и Калужской области, он раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. Режиссером проекта выступил Вадим Шмелев. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие.

Права на показ картины на данный момент проданы в США, Канаду, Великобританию и другие страны.

Три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва германских войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.