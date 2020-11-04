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СМИ: умер актер Клод Жиро

Ему было 84 года
Клод Жиро (справа), 1965 год REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images
Описание
Клод Жиро (справа), 1965 год
© REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Montagne.

Причины смерти издание не называет. Жиро родился в 1936 году в коммуне Шамальес, которая расположена на юге центральной части Франции. Дебютировал в кино в 1958 году в фильме "Обманщики", где одну из ролей также сыграл Жан-Поль Бельмондо.

Помимо роли одного из мужей героини Анжелики, Жиро известен российскому зрителю по комедии "Приключение раввина Якова" (1973) с Луи де Фюнесом, а также по мини-сериалу "Проклятые короли" (1972).

Во Франции он был известен как актер озвучивания таких голливудских звезд, как Роберт Рэдфорд, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Хариссон Форд и других.

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