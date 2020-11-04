Культура в онлайн: акция "Ночь искусств" в Москве осваивает новый формат

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Ежегодная акция "Ночь искусств" в этом году проходит в Москве в восьмой раз, однако впервые ее формат изменен на фоне ситуации с коронавирусом, и теперь все спектакли, концерты и другие мероприятия ждут гостей онлайн. О том, как готовились артисты к выступлениям без "живых" зрителей и какие сюрпризы подготовили организаторы акции в ночь с 3 на 4 ноября, узнал корреспондент ТАСС.

Всероссийская акция "Ночь искусств" 3 ноября стартовала во всех регионах страны под девизом "Искусство объединяет". В Москве музеи, выставочные и концертные пространства, библиотеки и культурные центры проводят акцию в онлайн-формате на платформе artnight2020.moscow.

"Зрителей ожидает более 180 событий. Среди них лекции об искусстве, показы концертов, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям, творческие встречи с известными деятелями культуры, а также развлекательные викторины и квесты на тему искусства", - рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.

В департаменте подчеркнули, что на всех площадках, с которых запланированы трансляции, соблюдаются необходимые противоэпидемические меры, несмотря на онлайн-формат акции. В частности, перед началом концертной программы у всех артистов бесконтактно измерили температуру.

Марафон для арфы

В этом году у акции три основные площадки: Строгино, Казанский вокзал и Музей космонавтики на ВДНХ. Для каждой из них организаторы подготовили свою тематическую программу.

Так, на одну ночь зал ожидания Казанского вокзала превратился в огромную сцену, которая объединила художников, музыкантов, танцоров и других творческих людей. Место было выбрано не случайно - необыкновенная акустика помещения позволила зазвучать классическим композициям по-особенному. А приглушенный свет на импровизированной сцене создал атмосферу таинственности для зрителей, которые смогли посмотреть программу "Территория струн" в режиме онлайн. Почти десяток камер одновременно работали на площадке и показывали шоу со всех сторон. По команде главного режиссера декорации в момент сменялись, а на сцену выходили новые артисты. Каждый блок программы был отрепетирован до мелочей.

В рамках программы "Теория струн" для зрителей подготовили пятичасовой марафон игры на арфе в исполнении Александра Болдачева. "Здесь я впервые, и красота этого места меня просто поражает. Удивительно красивый зал, потолок. Сегодня днем у нас была финальная репетиция, и мы до сих не можем сказать точное количество артистов, которые принимают участие в этом мероприятии", - рассказал ТАСС Болдачев.

Арфист добавил, что, кроме хедлайнеров, зрителей удивили скрипачи, саксофонисты, а также балерины Большого театра. "Площадка собрала огромное количество талантливых людей, которые, думаю, покорили зрителей. В акции "Ночь искусств" участвую впервые, но для меня это большая честь", - отметил он.

В ходе программы художник Владимир Перкин создает черно-белую картину высотой два метра, которая, по его словам, будет импровизацией, выполненной маркерами. "Хочу изобразить зрителей, ведь именно их сегодня особенно не хватает на всех площадках акции, - сказал он ТАСС. - Я ограничен во времени, и это самая большая сложность. Всего три часа на создание полотна. Удивительно, что раньше я ходил на эту акцию как участник, а теперь являюсь ее непосредственной частью".

Космическая поэзия

На площадке "Ночи искусств" в Музее космонавтики устроили музыкальный и поэтический вечер. Учреждение ежегодно готовит большую программу для детей и взрослых. В этом году видеть его залы без посетителей в такую ночь было очень необычно. За счет хорошей акустики музыкальные композиции можно было услышать даже в самых отдаленных уголках музея.

В основном зале создали сцену, с которой представили специальный проект рэпера ST с молодыми поэтами под акустическую фортепианную программу Дмитрия Маликова. "Для меня как для рэпера очень необычно и важно быть частью такой масштабной акции. Отсутствие зрителей никак не повлияло на наше выступление, наоборот, это придало некую особенность. Это не первый мой концерт в таком формате за время пандемии", - сказал агентству ST.

Артист добавил, что для него этот проект очень ценен. Он выразил надежду, что зрителей удалось погрузить в атмосферу музыки и поэзии одновременно. "Сейчас очень много мероприятий, которые проходят в онлайн-формате. Я считаю, что в этом есть даже плюс. Например, люди, которые не смогли прийти посмотреть или послушать артиста, могут это сделать, сидя дома", - добавил музыкант.

Благодарные зрители

Новый для акции онлайн-формат понравился поклонникам "Ночи искусств" в столице. Так, например, семья Кузьмовых уже пять лет подряд посещает мероприятия акции, и 2020 год не стал исключением.

"Это даже с одной стороны удобно. Ведь не нужно в такое непросто время идти на мероприятия в культурное учреждение или на какую-то крупную площадку. Теперь можно открыть онлайн-платформу и выбрать то, что ты хочешь посмотреть", - поделилась с ТАСС Татьяна Кузьмова.

Собеседница добавила, что в этот раз они вместе с супругом решили посмотреть концерт на Казанском вокзале. "Удивительно, как в этом представлении сплетается современное искусство и классика. Мне особенно понравилось, что удалось послушать выступление любимой музыкальной группы. Надеюсь, что такой формат будет совместно с офлайн-мероприятиями", - отметила она.

По словам жительницы Москвы Анны Верещагиной, новый формат акции позволил ей сразу посетить несколько мероприятий. "Обычно во время проведения акции "Ночь искусств" я успеваю посетить только одно место из огромного списка. Но в этот раз у меня большие планы. Мы с братом приготовили необычный ужин и смотрим сначала концерт на Казанском вокзале, а потом уже и что-нибудь другое", - рассказала она ТАСС.