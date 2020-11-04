Умер литовский композитор Фаустас Латенас

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Литовский композитор Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Печальное известие пришло из Вильнюса. На 65-м году жизни скончался известный литовский композитор Фаустас Латенас", - сказал Крок. По его словам, Латенас почувствовал себя плохо дома, машина скорой помощи доставила его в больницу, где он и умер. О причинах смерти не сообщается.

Крок отметил, что Театр Вахтангова потрясен этой смертью. "Латенас был огромной частью нашего театра, с которым он долгое время сотрудничал. Им написана музыка к таким спектаклям в постановке Римаса Туминаса, как "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Царь Эдип". Мы скорбим", - заявил Крок.

О композиторе

Фаустас Латенас родился 16 мая 1956 года в городе Дусетос (Литва). В 1980 году окончил Литовскую государственную консерваторию по классу композиции. В Кукольном театре Леле (Вильнюс) работал музыкальным руководителем (1979-1989) и директором (1989-1991). Музыкальный руководитель (1991-1995) и художественный руководитель (1995-1996) Вильнюсского малого театра. С 2000 по 2005 год занимал обе должности. Был руководителем и гендиректором Национального драматического театра Литвы. Занимал пост заместителя министра культуры Литвы, был государственным советником правительства по вопросам культуры Литвы и советником премьер-министра Литвы. Также занимал должность атташе по культуре посольства Литвы в РФ.

Фаустас Латенас - автор произведений для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых композиций. Написал музыку ко многим художественным и документальным фильмам. Активно работал в России. Сотрудничал с режиссерами - Римасом Туминасом, Юрием Бутусовым, Константином Богомоловым, Владимиром Мирзоевым.