Спектакль-переосмысление картины Брейгеля покажут в Пушкинском музее

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Здесь больше, чем просто селедка" режиссера Туфана Имамутдинова пройдет в Пушкинском музее в среду. Это переосмысление картины Питера Брейгеля Старшего "Нидерландские пословицы / Мир вверх тормашками", сообщает пресс-служба музея.

"Картина "Нидерландские пословицы / Мир вверх тормашками" передает значение более чем 100 старинных голландских пословиц и поговорок. "Сидеть на пепле между табуретами", "Вешать плащ по ветру", "Привязать Христу льняную бороду" - смысл некоторых выражений мы можем расшифровать сегодня, а какие-то так и останутся загадками. Фраза "Здесь больше, чем просто селедка", выбранная для названия нового спектакля, означает: "Тут нечто большее, чем видно на первый взгляд", - пояснили в пресс-службе.

В спектакле заняты незрячие и слепоглухие артисты "Инклюзиона". С помощью тифлокомментатора актеры "рассмотрели" картину, выбрали фрагменты, вызвавшие у них наибольший интерес, и соответствующие им пословицы и написали тексты, ставшие основой для постановки. Музыку к спектаклю создал композитор и философ Владимир Мартынов. Исполнять ее будут Анна Тончева - профессиональный исполнитель на исторических струнных и духовых инструментах Средневековья, Ренессанса и раннего барокко и музыкант-мультиинструменталист Роман Ломов. Спектакль сопровождается переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием.

Музей планирует включить спектакль в программу своих мероприятий в январе и феврале 2021 года. "Назидательность пословиц в прочтении Туфана Имамутдинова уступает место эмоциональности личного переживания. Отсутствие зрения в этой постановке не служит метафорой недальновидности, а, наоборот, помогает нам увидеть и почувствовать окружающую реальность немного по-новому. Альтернативные возможности незрячих и слабовидящих актеров дают нам всем ощутить свои собственные границы", - сказала руководитель инклюзивного направления ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.

В пресс-службе отмечают, что это проект сразу нескольких институций - помимо Пушкинского музея, который выступил консультантом, это центр "Инклюзион", благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", Театрально-культурный центр имени Вс. Мейерхольда и инклюзивный культурный центр "Тверская 15".