Художники и дизайнеры переосмыслят русский стиль на выставке в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Трын*Трава. Современный русский стиль" пройдет в государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" с 12 ноября по 13 декабря. Она объединит работы 25 участников, которые покажут свой взгляд на русский стиль в дизайне, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "РОСИЗО".

"Художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю - представители старейших декоративных производств - все они продемонстрируют зрителю свои произведения, объединенные идеей поиска и осмысления русского стиля в предметном дизайне сегодня. В экспозицию войдут предметы из фондов "РОСИЗО", отобранные кураторами, чтобы продемонстрировать актуальность русского художественного наследия", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что выставка "Трын*Трава. Современный русский стиль" уже проходила во Всероссийском музее декоративного искусства и в галерее "Альперт". В этот раз площадкой проекта стал "РОСИЗО", расположенный в городской усадьбе Тургеневых-Боткиных. Выставка представит работы 25 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Палеха, Гусь-Хрустального, Нижнего Новгорода, Ижевска, Гомеля (Беларусь) и Вашингтона (США). Экспозицию дополнят произведения из собственного собрания "РОСИЗО": живопись и графика художников Николая Завьялова, Станислава Никиреева, Мая Митурича -Хлебникова и других.

"Также мы покажем произведения художников-керамистов, объединяющие оригинальные керамические формы с элементами живописного пейзажа и нестандартной экспрессивной техникой. Это композиция "Русь" художника Александра Казанкова, "Бабье лето" керамиста Наталии Савиновой, композиция "Север" Елены Герасимовой", - добавили в "РОСИЗО". В проекте будет специальный блок приглашенных художников - в экспозиции покажут барельеф Артема Филатова, живопись и графику Анны Самойловой и живопись Юрия Купера.

По словам куратора проекта Элины Туктамишевой, в массовом сознании русский стиль зачастую ассоциируется с сувенирами и не воспринимается как область, где возможны художественные высказывания. Она добавляет, что задача выставки - вступить в диалог с этим общественным убеждением и продемонстрировать актуальность и самобытность предметов интерьера, созданных в "русском стиле".

"Сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к декоративно-прикладному искусству. Современные художники все больше обращаются к архивам, музейным фондам, дают новую трактовку традиционным промыслам, таким образом переосмысляя и актуализируя их. И мы рады быть частью и движущей силой этого процесса", - отметила генеральный директор государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Татьяна Волосатова.