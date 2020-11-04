Съемки сериала об адвокате Федоре Плевако начнутся в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Старт съемок сериала о выдающемся русском адвокате Федоре Плевако намечен на начало 2021 года. Об этом ТАСС сообщил кинорежиссер Алексей Учитель.

"Мы собираемся снимать, это будет наш (киностудии "Рок" - прим. ТАСС) первый сериал, большой, исторический, об адвокате Плевако. Мы долго очень к нему идем. Там будет 10 серий, уже почти все написаны, надеюсь, что в начале [следующего] года мы начнем готовиться к съемкам", - сказал собеседник агентства.

Учитель не стал раскрывать имени артиста, который сыграет главную роль, но сказал, что это будет "очень известный и популярный актер".

Федор Плевако - русский адвокат, талантливый оратор, прозванный за свое красноречие "московским златоустом". Он известен не только в России, но и за рубежом. Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца XIX и начала XX веков.