Алексей Учитель рассчитывает начать съемки фильма о Шостаковиче осенью 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер Алексей Учитель рассчитывает осенью 2021 года приступить к съемкам фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Предполагается, что проект будет международным, работу над вариантом сценария в настоящее время заканчивает Александр Терехов - автор сценария к фильмам "Матильда" Учителя и "Дылда" Кантемира Балагова.

"Мы уже давно работаем над сценарием, - сообщил ТАСС кинорежиссер. - Сейчас замечательный писатель, а теперь и сценарист - мы с ним вместе работали над фильмом "Матильда" - Александр Терехов заканчивает работу над сценарием, точнее, над первым вариантом. Будем доводить сценарий, что называется, до ума <…> Фильм будет большой, сложный по объектам, по местам съемок. Предполагается, что это будет международный проект. У нас уже подписано предварительное соглашение с одним из английских продюсеров. Но я надеюсь, что в следующем году мы начнем подготовку, и, возможно, осенью уже мы приступим к съемкам. Надеюсь, что так будет складываться".

Ранее сообщалось, что сценарий для фильма о Шостаковиче пишет молодой британский сценарист, обладатель премии BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) Роланд Уолтерс. "На сегодня произошло так - не потому, что Роланд что-то не может, просто есть все-таки категории того времени, о котором мы рассказываем - тридцатые, сороковые, пятидесятые [годы], столько деталей и подробностей, которые очень трудно молодому человеку почувствовать, и мы с этим столкнулись", - сказал Учитель. При этом режиссер отметил, что намерен в дальнейшем продолжать сотрудничество с Уолтерсом. "Он очень преданный кино и искусству и очень искренний, что редко бывает, и настроен на позитив в работе, поэтому у нас с ним еще много есть планов и разработок, и мы обязательно сделаем что-то совместное", - добавил он.

"Есть новый автор - он предложит свой вариант. Был предложен тот вариант (Уолтерса - прим. ТАСС), и мы уже будем смотреть, стоит ли, так скажем, что-то смешивать или нет. Но, что мне нравится, это два совершенно разных подхода", - сказал режиссер.

Помимо работы со сценарием предстоит поиск финансирования проекта, сказал Учитель. Также творческая команда намерена встретиться с близкими и членами семьи Шостаковича для обсуждения проекта. "Обязательно мы должны встретиться, обсудить и решить, как действовать, чтобы не получалось какой-то ситуации, когда… Это бывает, к сожалению, что родственники смотрят на кино как на документ, или как они себе представляют, не давая права высказывания любому творческому человеку, как он относится к тому или иному персонажу", - сказал режиссер, добавив, что, по его мнению, "в этом есть большая проблема".

Кинопроект будет посвящен истории создания Ленинградской симфонии Шостаковича. Учитель ранее отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.