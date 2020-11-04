Фонд президентских грантов за 3,5 года поддержал 2 тыс. культурно-исторических проектов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов за три с половиной года своего существования поддержал более 2 тыс. проектов, связанных с сохранением истории и культуры народов России. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба фонда.

"За три с половиной года своей работы Фонд президентских грантов поддержал более 2 тыс. проектов, тематически связанных с сохранением истории и культуры народов России. Общая сумма финансирования составила 4,6 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор фонда Илья Чукалин считает важным поддерживать авторов подобных проектов.

"У народов нашей страны так много уникального и самобытного - традиции, язык, обряды, костюмы. 2 тыс. проектов - внушительная цифра. Но главное, что за ней стоят люди, готовые это богатство оберегать и передавать следующим поколениям", - сказал он ТАСС.

Стоит отметить, что множество мероприятий в получивших гранты проектах приурочено к отмечаемому 4 ноября Дню народного единства. В этом году, например, в Якутске в этот день пройдет детский поэтический конкурс на юкагирском языке, в Дубовке Волгоградской области дадут фольклорный концерт с хороводами и казачьими плясками, а в Пряжинском районе Карелии будет премьера кинофильма о достопримечательностях республики.

Креативные проекты

Победители грантовых конкурсов фонда зачастую предлагают нестандартные идеи, рассказали в пресс-службе. Например, самарские и ставропольские энтузиасты взялись совместно возрождать строительство древнерусских кораблей и ходить на них "в ближние и дальние походы". А в Иркутске учат тофаларскому языку с помощью VR-шлемов. В этом же перечне - создание в Ленинградской области музейного комплекса в настоящих жилых вепсских избах с участием живущих в них людей.

Креативный подход отмечает и гендиректор Фонда президентских грантов.

"Авторы проектов придумывают очень разные и порой весьма небанальные способы сохранения культуры и истории своего народа. Они проводят языковые курсы, переводят сказки, учат подростков делать национальные музыкальные инструменты, одежду и разные поделки, строят настоящие чумы. Благодаря им мы имеем возможность воочию увидеть, как жили предки. Все эти проекты объединяет желание не терять связь с прошлым, находить в нем источники вдохновения, то, чем можно гордиться и что можно развивать", - сказал ТАСС Чукалин.

Чумы по всей России

Одним из самых популярных форматов среди проектов, получивших финансирование, стали чумы. Самый восточный расположился в Благовещенске Амурской области в созданном энтузиастами музейном пространстве, посвященном быту эвенков. Здесь можно научиться снаряжать оленя, пользоваться арканом и даже вышивать оленьим ворсом. Научат и устанавливать сам чум, что тоже является отдельным искусством.

В 3 тыс. км от Амура расположился чум на стойбище семейно-родовой общины Каневская близ поселка Тарко-Сале на Ямале. Здесь учат детей ненецким обычаям - например, правилам поведения в чуме, а также ремеслам - пошиву традиционной одежды и обуви, выделке оленьей шкуры.

Еще один чум скоро появится на 1 тыс. км западнее, в Ижме Республики Коми, грант на него также уже получен. Это будет передвижной сборно-разборный музей ("ЧУМовой музей", как назвали его авторы) с этнографическими экспонатами и информационными стендами, посвященными коми-ижемцам, площадкой для мастер-классов, разнообразного интерактива и национальных игр, в том числе знаменитого метания тынзяна на хорей (метания аркана на вертикальный шест, игра имитирует поимку оленя).

Народное единство по-якутски

Некоторые проекты из Якутии могут удивить тех, кто не знает национального состава республики - в крупнейшем регионе России живут не только якуты. По списку проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, Якутии можно присудить звание одного из самых внимательных к национальным меньшинствам регионов.

К примеру, здесь реализуется юкагирский проект - преподавание родного языка, создание среды общения на юкагирском в соцсетях, проведение национальных праздников, а в День народного единства пройдет детский поэтический конкурс на юкагирском языке. Также в регионе открылся эвенкийский этноцентр с мастер-классами по рукоделию и шитью национальной одежды и уроками эвенкийского (все это решили делать онлайн из-за пандемии).

Нашлись в республике и проекты, полезные для якутов. Например, в проекте "Я - оленевод" местных детей учат этой традиционной для якутов профессии. Стоит отметить интернациональный подход и в этом случае: проект направлен не только на якутов - оленеводством здесь занимаются многие малые народы республики.

Мультфильмы и документальное кино

Заметный сегмент среди поддержанных фондом проектов составили документальные и мультипликационные фильмы. Это и мультсериал "Моя Хакасия", и медиапроект "Мульти-Югра", авторы которого создают цикл мультфильмов по мотивам сказок разных народов - хантов, манси, марийцев, башкир, татар, украинцев.

В Бурятии в рамках большого туристического проекта с ремесленными мастерскими и гостевым домом также снимают документальное кино о культуре местных жителей.

Подобный подход и у авторов проекта в Карелии, разработавших туристические маршруты по Пряжинскому району и снявших документальное кино о местных достопримечательностях (премьера фильма - 4 ноября, в День народного единства). Еще один документальный фильм снимут в Карелии о древнем музыкальном инструменте кантеле - "карельских гуслях".