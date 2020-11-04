Съемки фильма "Пальмира" Андрея Кравчука планируется завершить в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Съемки драмы "Пальмира", рассказывающей о судьбе саперов в Сирии, завершатся в ноябре. Выход фильма на широкий экран предполагается не ранее конца 2021 года, сообщил в среду ТАСС продюсер кинокартины Алексей Учитель.

"Мы настроены в конце ноября закончить съемки. Будет одна съемка еще в Петербурге, а дальше очень длительный процесс: там много графики, музыка, постпродакшн, весь звук, поэтому еще год работы следующий. В лучшем случае [выйдет] в конце следующего [года], но, думаю, что это где-то весна 2022 года", - сказал он.

Режиссер фильма - Андрей Кравчук (среди его киноработ - фильмы "Итальянец", "Адмирал", "Викинг", "Союз спасения"). "Снимают уже более двух месяцев в Крыму, где построены - я, честно говоря, очень много повидал, но - потрясающие, конечно, декорации и Пальмиры, и селений", - сказал Учитель.

По его словам, часть съемочной группы перед подготовкой ездила в Сирию и "смотрела все, что там есть". "Плюс мы сотрудничаем с сирийскими кинематографистами, которые снимают для нас некоторые кадры такого пейзажного характера, которые мы потом в графике будем использовать. Сотрудничество есть, но везти огромную группу туда - это, конечно, риск колоссальный, и, я думаю, [это] не нужно", - отметил он.

Продюсер подчеркнул, что "Пальмира" - "это не политическая какая-то подоплека, это человеческая драма двух саперов: один молодой, а второй уже заканчивает службу". Их играют Александр Робак и Павел Чинарев. В основу сюжета картины лег рассказ о разминировании сирийского города перед выступлением оркестра Валерия Гергиева. Сценарист фильма - Ариф Алиев.

"Это человеческая история на военную тему, и плюс факт, который подтолкнул к этому фильму, - это когда проходил концерт оркестра Гергиева и разминировали Пальмиру. Хотя фильм не о концерте, это, скорее, финальная часть <...> Как [к этому] шли, с какими жертвами это достигалось", - сказал Учитель.

"Летучий корабль", "Земун" и современная сказка

Говоря о проектах киностудии "Рок", Учитель рассказал, что уже закончены съемки фильма "Земун" молодого петербургского режиссера Эдуарда Жолнина. По его словам, фильм снят, сейчас его монтируют.

"В следующем году мы будем снимать тоже фильм молодого режиссера, это вторая будет картина Романа Шаляпина - "Девочка Нина и пианино", такая современная сказка, очень любопытная, музыкальная, и большой, масштабный проект "Летучий корабль", который будет снимать тоже молодой режиссер, он снял "Стрельцова" - Илья Учитель", - сказал собеседник агентства.

Освобождение Пальмиры

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но через девять месяцев Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. В марте 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.

Российские специалисты внесли огромный вклад в разминирование сначала ее исторической части, а затем и жилых кварталов. Саперы очистили 825 га территории, 8,5 тыс. зданий и сооружений, обезвредили около 18 тыс. взрывоопасных предметов.