В Суздале восстановят историческую мозаику на усыпальнице Дмитрия Пожарского

ТАСС, 4 ноября. Московские художники восстановят историческую мозаику "Спас на троне" на фасаде памятника-часовни национального героя Дмитрия Пожарского в Суздале в 2021 году. Об этом в среду сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова на торжественном митинге, посвященном Дню народного единства в Суздале.

Памятник-часовня на месте захоронения Пожарского был построен в 1885 году на народные пожертвования в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. В 1933 году часовня была разрушена, а в 2009 году восстановлена. Все это время вместо мозаики на воссозданной часовне было установлено печатное воспроизведение ее изображения. Оригинал мозаичной иконы был выставлен в интерьере Спасо-Преображенского собора.

"Я с огромной радостью хочу вам сказать, что по просьбе Владимиро-Суздальского музея-заповедника студенты и преподаватели Московского художественного училища имени Сурикова приехали сюда, сделали обмеры и на совершенно безвозмездной основе восстановят эту мозаику. И в конце следующего года я буду счастлива пригласить вас на замечательное событие, когда памятник предстанет перед вами в первозданном виде", - сказала Мельникова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Владимирской области, на торжественном митинге, в котором по традиции приняли участие руководство области и духовенство, собралось не более 100 человек. В этом году из-за пандемии мероприятие проходило с ограниченным количеством участников. Митинг завершился литией и возложением цветов к памятному месту.