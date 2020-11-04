Хайнань 20 ноября откроет 21-й Международный карнавал с акцентом на новые виды туризма

ХАЙКОУ, 4 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань 20 ноября откроет 21-й Международный карнавал "Остров туризма", который будет посвящен диверсификации и развитию новых видов отдыха. Об этом сообщили местные власти.

Праздник организован Министерством культуры и туризма КНР и правительством Хайнаня. "Везде пройдут насыщенные мероприятия. <...> На этот раз карнавал посвящен продвижению новых видов туризма, стимулированию продаж перспективных туристических продуктов, развитию новых маршрутов для путешествий", - рассказал на пресс-конференции заместитель главы регионального управления туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Лю Чэн.

По его словам, праздничные мероприятия продлятся до конца текущего года. Они состоятся не только в административном центре Хайкоу, где общественности будет представлена ключевая часть карнавала, но и в других населенных пунктах провинции - в Санья (юг), Даньчжоу (запад), в Цюнхае и Ваннине (восток), а также в Линшуй-Лиском автономном уезде (юго-восток).

Культурно-развлекательная программа

Как уточнил чиновник, особое внимание будет уделено стимулированию потребления. С этой целью, в частности, планируется провести 5-ю Всемирную ярмарку развлекательного туризма и 6-ю Международную гастрономическую ярмарку. Кроме того, состоятся выставочные мероприятия, на которых посетители смогут ознакомиться с широким перечнем оборудования и принадлежностей, используемых отдыхающими и турфирмами при организации культурного отдыха как в городе, так и в сельской местности, на морских пляжах, в горах, в тропических лесах. .

Одним из примечательных событий будут соревнования на автомобилях "Через горы к морю", которые власти острова организуют 12 декабря. Ралли пройдет в трех населенных пунктах - в Санья, в находящемся от него к северу городе Баотине и на территории расположенного поблизости Линшуй-Лиского автономного уезда. В городе Боао также состоится 5-й форум по продвижению туризма. В общей сложности намечено 17 масштабных программ, которые, как предполагается, станут увлекательным дополнением к карнавалу.

Закрытие серии мероприятий состоится в последний день текущего года в грандиозном торговом комплексе беспошлинной торговли в Санья. Ожидается, что благодаря этой программе остров посетит больше отдыхающих, которые смогут насладиться культурной программой и принять участие в спортивных состязаниях.

"Всего запланировано 170 культурно-развлекательных проектов, <...> которые позволят укрепить связи нашей провинции с прочими регионами Китая, активизировать сотрудничество с другими странами, повысить статус Хайнаня как туристического острова международного уровня", - подытожил Лю Чэн.

В прошлом году Хайнаньский международный карнавал стартовал 22 ноября. Как и на этот раз, в течение шести недель жителям и гостям острова была представлена насыщенная программа, которая включала музыкальный фестиваль "Клубника" (Strawberry Music Festival), международный конкурс красоты, выставку яхт, марафон и даже чемпионат по боксу. Как подчеркивают организаторы, главная цель праздника - "интеграция индустрии развлечений, туристической отрасли, сферы культуры и искусства".