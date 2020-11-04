В Нижегородском художественном музее открыли обновленный зал живописца Маковского

ТАСС, 4 ноября. Открытие обновленного зала русского живописца Константина Маковского состоялось в среду в Нижегородском государственном художественном музее, сообщается на сайте областного правительства.

"Нижегородский художественный музей - это, безусловно, наша гордость. Именно здесь находится одно из самых масштабных произведений русской станковой живописи на историческую тему - полотно Константина Маковского "Воззвание Минина". Художник работал над созданием этой монументальной картины в течение целых двадцати лет. Я рад, что нам удалось по-новому раскрыть эту картину. Теперь в зале Маковского смонтировано современное музейное освещение с заливным светом, которое позволит рассмотреть нижегородцам и гостям города все детали, которые ранее были недоступны зрителям", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках подготовки к 800-летию города на ремонтно-реставрационные работы зала Маковского из бюджета области выделили 4,7 млн рублей. В помещении провели комплексный ремонт системы отопления и вентиляции для создания нужного произведениям искусства температурно-влажностного режима. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, покрасили стены и установили современное музейное освещение.

Как отметил Никитин, зал оснастили современным оборудованием для создания виртуальной реальности, таким образом, "зрители могут погрузиться в монументальное историческое полотно Константина Маковского и оказаться непосредственно внутри тех легендарных событий, когда собиралось нижегородское ополчение". В зале создали VR-экспозицию (виртуальная реальность), которая даст возможность совершить виртуальную экскурсию по полотну "Воззвание Минина".

"Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Проект был разработан нижегородской студией Dreamlaser", - говорится в сообщении.

"Воззвание Минина" - самое большое по размеру станковое произведение в отечественном искусстве, написанное на историко-патриотическую тему. Оно посвящено созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. Маковский завершил картину в 1896 году.