Международный кинопросмотр в Карловых Варах отменили

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Международный кинопросмотр, который планировалось провести 18-21 ноября в Карловых Варах вместо ежегодного проходящего там кинофестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии, не состоится. Об этом сообщили ТАСС в среду в дирекции Карловарского кинофестиваля.

"Запланированный на 18-21 ноября международный кинопросмотр "54-й с половиной международный кинофестиваль в Карловых Варах" из-за действующих в Чехии карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, не состоится", - подчеркнули в дирекции.

В Карловых Варах международный кинофестиваль должен был пройти уже в 55-й раз в июле текущего года. Планы организаторов сорвала пандемия. Событие, привлекающее огромное внимание мировой кинообщественности, перенесено на 2-10 июля 2021 года.

Организаторы фестиваля, чтобы хоть в какой-то мере компенсировать эту значительную для деятелей и друзей кино потерю, планировали организовать в ноябре международный показ классики и последних достижений мирового кинематографа. Он получил название "54-й с половиной международный кинофестиваль в Карловых Варах", его главным отличием от традиционных смотров должно было стать отсутствие конкурсных секций и призов. На нем предполагалось представить 30 фильмов.

Карловарский кинофестиваль является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра - оба ведут свою историю с 1946 года.

В 1960 году киносмотр, проходящий на западе Чехии, был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.