Премьера сериала Федора Бондарчука "Псих" состоится в сети

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьера первого сериала Федора Бондарчука "Псих" состоится в четверг на видеосервисе more.tv. Авторы психологической драмы хотели поднять тему всеобщей зависимости и показать одиночество современного человека в мире "всеобщей нацеленности на счастье", рассказал режиссер в беседе с ТАСС.

Сериал расскажет об успешном столичном психотерапевте, которому, как выясняется, самому нужна помощь. Главную роль исполнил Константин Богомолов. "Наш герой лечит чужие зависимости, а сам постоянно находится в конфликте с собственными. Исследовать внутренних демонов, которые прячутся за фасадом такого внешнего благополучия, было безумно интересно, и я говорю сейчас не только про Олега (имя главного героя - прим. ТАСС). В "Психе" мы хотели поднять тему всеобщей зависимости от самых разных допингов, показать, как современный человек в обществе потребления и всеобщей нацеленности на счастье, оказывается наедине с самим собой. И как там - с собой - страшно. Полноценно раскрыть эти мотивы, которые, я думаю, окажутся интересны многим зрителям, нам позволил именно формат сериала", - рассказал Бондарчук.

Для режиссера, который привык работать с большим, сложнопостановочным кино в ином жанре ("Притяжение", "Вторжение"), съемки "Психа" стали первым опытом работы в формате сериала. Он отметил, что съемки сериала требуют высокой скорости и жесткого графика, а центром всего действия становится актер.

Автором сценария восьмисерийной психологической драмы, которая входит в линейку видеосервиса more originals, стала Паулина Андреева. По словам режиссера, подготовка к проекту проходила в период самоизоляции, а съемки начались в июне. "Сами того не осознавая, мы предвосхитили этот странный период, хотя сценарий писался задолго до пандемии. Наш главный герой обсессивно чистоплотен, всюду ходит с санитайзером и помешан на порядке. Сейчас эта вынужденная чистоплотность окружает нас повсюду", - поделился Бондарчук.

Помимо Богомолова, в картине задействованы Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.