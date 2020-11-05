Мультимедийная выставка о столетней истории РАМТа открывается в театре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр открывает в четверг выставку, посвященную 100-летию театра и 200-летию здания на Театральной площади, которые отмечаются в 2021 году. Проект объединяет мультимедийные проекции и макеты с дополненной реальностью.

"В мультимедийном проекте к юбилею РАМТа соединились традиционные выставочные формы (исторические фотографии и макеты спектаклей в классических интерьерах театра) и современные технологии, которые представляют знакомые изображения в ином масштабе, становясь самостоятельным художественным произведением. При этом исторические артефакты не растворяются в мультимедийном формате, а доказывают свою уникальность и самодостаточность, помогая зрителю сделать первый шаг в изучении театральной истории", - рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

В нижнем фойе театра зрителей встречает видеомэппинг из 3D-проекций. Один из сюжетов проекций - "Детство великих" - 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах", который знакомит с театральными деятелями, начинавшими свой путь или посвятившими свою жизнь РАМТу. Другой - "Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев", он представляет кружок Островского, антрепризу Лентовского, Новый Императорский театр, Театр Незлобина и МХАТ Второй, которые в разное время располагались в особняке на Театральной.

Помимо этого, в Большом зрительском фойе расположены макеты спектаклей из репертуара РАМТа в дополненной реальности на специальных планшетах. Так, современные технологии позволяют рассмотреть виртуальные декорации в деталях и со всех сторон. "Ожившие" макеты несут также научную функцию по сохранению театрального наследия.

В фойе театра будет транслироваться интерактивная инсталляция с видеопоздравлениями известных творческих деятелей, в числе которых Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Михаил Швыдкой, Владимир Машков, Евгений Миронов и другие. Любой желающий сможет сам записать свое поздравление. Позже все ролики попадут в исторический архив театра.

В 2021 году Российский академический Молодежный театр отметит 100 лет со дня своего основания и 200-летие здания, в котором работает с 1936 года. Выставочный проект реализован Фондом поддержки РАМТ при содействии Фонда президентских грантов.