Минкультуры и "Роскино" выделили 20 приоритетных стран для сотрудничества в сфере кино

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ и "Роскино" обозначили 20 приоритетных зарубежных направлений для продвижения российского киноконтента. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор компании "Роскино" Евгения Маркова.

"Мы провели классификацию существующих недель кино вместе с Минкультуры. На данный момент по инициативе министерства культуры и других государственных органов в год проводится в среднем от 40 до 50 недель кино. <...> Мы выделили 60 ключевых территорий [для продвижения российского кино], из которых мы выбрали 20 как самые фокусные и приоритетные", - сказала она.

Маркова пояснила, что ведомства произвели классификацию зарубежных кинорынков, учитывая как запросы отечественных производителей контента, экспертов отрасли, так и все аспекты культурной деятельности министерства, которые распространяются на рассмотренные страны.

Данная статистика была проведена в рамках подготовительного этапа Russian Film Festival. Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, программа Russian Film Festival существует много лет в самых разных странах, в рамках нее проходили недели российского кино. "Приезжали гости, показывали картины, презентации проектов. Стало понятно, что эта привычная форма немного устаревает, что назрела потребность проработать проблему с профессиональным сообществом - сохраняя форму недель российского кино, немного актуализировать повестку, контент - для кого эти недели, на кого мы ориентируемся", - отметила она.

Классификация кинорынков

Согласно классификации, представленной Марковой, все рынки, с которыми сотрудничает Россия были разделены на категории A, B и C/D.

"Невозможно качественно провести неделю кино на всех рынках - 46 раз. <...> Офлайн-фестиваль на ключевых рынках хотелось бы проводить ежегодно, потому что это <...> позволяет приучить местную аудиторию приходить, смотреть российское кино, следить за его развитием", - рассказала она.

Среди особенностей мероприятий класса A - проведение ежегодного офлайн-фестиваля, сотрудничество со стратегическим локальным партнером-организатором, организация показов премьерных российских фильмов, приезд создателей фильмов, промоушн российских имен, привлечение спонсоров, медийных лиц, ключевых игроков локальных рынков. Странами в категории A Маркова назвала Великобританию, США, Францию, Германию, Японию, Китай, Израиль и другие.

К классу B гендиректор "Роскино" причислила Индию, Австралию, Чехию, Италию, Польшу, Болгарию, Азербайджан, Армению и другие. В категории C/D оказались Австрия, Кипр, Монголия, Египет, Узбекистан, Куба и другие. В этих категориях будет сделан акцент на ежегодный онлайн-формат проведения недель кино.

Маркова подчеркнула, что для всех категорий планируется проведение мероприятий как для зрителей, так и для бизнеса. "Нам кажется крайне важным развивать параллельно b2b инициативы. Возможно, на каждом рынке делать свой Key buyers event. Например, во время Недели кино в Германии делать специальную программу для дистрибьюторов, образовательные программы с местными школами кино и вузами. Делать питчинги с продюсерами", - добавила она.

Недели российского кино

Маркова сообщила, что "Роскино" и Минкультуры РФ проведут недели российского кино на зарубежных онлайн-платформах в четырех странах в 2020 году.

"В 2020 году мы решили перевести недели кино в формате онлайн. Мы будем проводить на локальных VOD-платформах, мы провели большую работу, собрав контакты более 200 платформ, сейчас отобрали четыре платформы. Цели этого года - расширение присутствия российского контента, повышение спроса среди зрителей, работа с локальными дистрибьюторами", - сказала Маркова.

Недели российского кино в этом году пройдут в Австралии, Мексике, Бразилии, Испании. В программу вошли по восемь картин. Они отбирались специалистами из 166 фильмов, которые выходили в отечественном прокате за последние три года. Маркова выразила надежду, что в следующем году мероприятие получится провести в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн.

В частности, в Австралии недели пройдут с 9 по 30 ноября, Мексике - с 19 ноября по 17 декабря, Бразилии и Испании - с 10 по 30 декабря. В программу показов вошли фильмы "Текст" Клима Шипенко, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Человек, который удивил всех" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и другие.